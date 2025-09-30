Život je izgubio s 24 godine u Porscheu, a vezalo ga se uz fatalne ljubavi i opasne ucjene

James Dean živio je samo 24 godine, ali za to kratko vrijeme postao je simbol mladosti, bunta i slobode. Iza slavnog imidža skrivale su se fatalne ljubavi, tajne afere i opasne ucjene koje su isplivale tek desetljećima nakon njegove smrti.

Danas se obilježava godišnjica smrti Jamesa Deana, glumca koji je prerano otišao, a iza sebe ostavio status vječne filmske ikone. Dean je poginuo 30. rujna 1955. godine u prometnoj nesreći sa samo 24 godine, a njegov lik i djelo i gotovo sedam desetljeća kasnije izazivaju fascinaciju i otkrivaju nove, dosad skrivene tajne.

Rođen je 8. veljače 1931. u malom američkom gradiću Marion, a odrastao je u skromnim uvjetima. Nakon preseljenja u Kaliforniju počeo se baviti glumom, a vrlo brzo privukao je pažnju filmske industrije.

Njegova karijera bila je kratka, ali upečatljiva – snimio je svega tri velika filma - ''Istočno od raja'', ''Buntovnik bez razloga'' i ''Div'', no upravo su oni bili dovoljni da ga zauvijek upišu u povijest kinematografije.

Javnost ga je povezivala s glumicom Pier Angeli, no njegov privatni život bio je puno složeniji.

Njegov blizak prijatelj i cimer William Bast kasnije je otkrio kako su imali romansu koja je trajala nekoliko godina, dok je Dean istodobno bio u vezama i sa ženama jer je vjerovao da bi mu javno priznanje homoseksualnosti uništilo karijeru.

Kako piše autor Jason Colavito u knjizi "Jimmy: The Secret Life of James Dean", Dean je imao i aferu s bogatim marketinškim direktorom Rogersom Brackettom, koji mu je u početku pomagao i otvarao vrata industrije, a kasnije ga počeo iskorištavati.

Brackett ga je neposredno prije premijere ''Istočno od raja'' ucijenio prijetnjom da će otkriti njegovu tajnu. Tražio je 1.200 dolara, a na kraju se nagodio na 800, koje je Dean isplaćivao u ratama. U zataškavanje je, prema tvrdnjama, bio uključen i Warner Brothers studio.

Da je priča tada dospjela u javnost, Dean možda nikada ne bi dobio kultne uloge u filmovima ''Buntovnik bez razloga'' i ''Div''. Tek desetljećima kasnije, zahvaljujući dokumentima koje je njegov agent čuvao u tajnosti, istina je isplivala na površinu. Više detalja pročitajte OVDJE.

Godinama se pisalo kako su James Dean i Marlon Brando imali posebnu, ali i vrlo složenu povezanost. Kako stoji u knjizi Darwina Portera ''James Dean: Tomorrow Never Comes'', njihov odnos navodno nije bio samo prijateljski, već ispunjen elementima dominacije i kontrole. Spominjalo se kako je Brando igrao igru ''mačke i miša'', emocionalno manipulirao Deanom i koristio njegovu fascinaciju. Neki izvori tvrdili su da je Dean bio spreman učiniti sve samo da ostane blizak Brandi, pa se čak pisalo i o bizarnim detaljima – poput toga da je Brando znao gasiti opuške na njemu, dok je Dean to navodno podnosio.

Priče govore i da je Dean znao satima čekati ispred Brandova stana dok bi ovaj bio s drugim partnerima, a zatim bi mu se vraćao kao da ništa nije bilo. Deanovi prijatelji tvrdili su da ga je ta igra moći i odbacivanja činila nesigurnim, ali da se istovremeno nikako nije mogao odvojiti od Branda, kojeg je smatrao svojim idolom. Naravno, ništa od toga nikada nije potvrđeno, a Brando je kasnije negirao da je ikada bio u romantičnom ili seksualnom odnosu s Deanom.

Tragična nesreća koja mu je oduzela život dogodila se dok je vozio svoj Porsche 550 Spyder, poznat pod nadimkom ''Mali gad''. Sudario se s drugim automobilom na putu prema automobilističkoj utrci u Salinasu i preminuo na mjestu nesreće.

Iako je živio kratko, James Dean ostavio je neizbrisiv trag. Njegova slika u bijeloj majici i trapericama i danas simbolizira bunt, slobodu i mladost. Dean je ostao zauvijek mlad, zauvijek buntovnik – i zauvijek legenda.

