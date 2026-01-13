Ikona latino popa koja je osvojila svijet: Koliko zapravo znaš o vječnom zavodniku?

Pred tobom je kviz koji provjerava koliko dobro poznaješ njegov život, glazbu i karijeru. Pažljivo pročitaj svako pitanje, odaberi točan odgovor i pokaži jesi li pravi fan Rickyja Martina!

Ricky Martin jedan je od najpoznatijih latino izvođača svih vremena – pjevač, plesač, glumac i humanitarac koji je svojim hitovima osvojio svijet.

Od dječačkih dana do globalne slave njegova karijera traje desetljećima i prepuna je uspjeha.

Pred tobom je 10 pitanja. Sretno i uživaj u kvizu!

Od piste do naslovnice: Koliko detalja pamtite o karijeri jedne od najljepših Hrvatica, Nini Morić? Kviz je OVDJE.

Koliko znaš o kraljici stila i glazbe? Riješi kviz o Rihanni OVDJE.



