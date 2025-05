Sjećate li se zgodnog Spikea iz "Buffy, ubojice vampira"? Evo koliko se promijenio!

James Marsters je nekoliko sezona glumio Spikea u seriji "Buffy, ubojica vampira", a mnogi fanovi upravo su njegov lik isticali kao jedan od omiljenijih.

Prije nego su televizijske ekrane i kinodvorane okupirali "Vampirski dnevnici", "Sumrak" saga, "Okus krvi" i druge serije i filmovi o vampirima i nadnaravnim stvorenjima, mnogim milenijalcima je kao uvod u ovu temu bila serija "Buffy, ubojica vampira". Priča o tinejdžerici koja se bori protiv vampira i ostalih nadnaravnih bića u zvjezdanu orbitu je plasirala Sarah Michelle Gellar, Alyson Hannigan i Davida Boreanaza, a veliku popularnost je imala i u Hrvatskoj.

James Marsters - 11 Foto: Profimedia

James Marsters - 9 Foto: Profimedia

James Marsters - 7 Foto: Profimedia

James Marsters - 5 Foto: Profimedia

Svijet glavne junakinje u drugoj sezoni je uvelike promijenio britanski vampir Spike, pravog imena William Pratt, koji joj je od neprijatelja postao ljubavnik u kasnijim epizodama. Ovog misterioznog demona glumio danas 62-godišnji James Marsters, kojem je ovo bila samo jedna od uspješnih uloga.

James Marsters - 2 Foto: Profimedia

James Marsters - 15 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Simona Mijoković moli pomoć za Avu Karabatić nakon smrti oca: ''Ono što sam tu večer vidjela dugo nisam''

Rođen 1962., Marsters je započeo karijeru u kazalištu, nastupajući u brojnim produkcijama prije nego što se preselio u Los Angeles kako bi se posvetio televiziji i filmu. Uloga Spikea mu je bila prva bitnija uloga, a iako je lik prvotno trebao biti kratkotrajan, Marstersova interpretacija učinila ga je omiljenim među fanovima, što je dovelo do njegove promocije u stalnog člana glumačke postave. Ulogu je reprizirao i u spin-off seriji "Angel".

James Marsters - 3 Foto: Profimedia

James Marsters - 6 Foto: Profimedia

James Marsters - 13 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity U jednodijelnom kupaćem kostimu naglasila je prirodne obline i baš zbog toga o njoj svi pričaju!

Nakon završetka "Buffy", Marsters je nastavio s uspješnom karijerom na televiziji. Glumio je zlikovca Brainiaca u seriji "Smallville", pojavio se u serijama "Torchwood", "Caprica", "Hawaii Five-0" i "Marvel's Runaways". Ulozi Spikea se vratio 2023. godine u audio seriji "Slayers: A Buffyverse Story", koja se odvija 20 godina, a koliko je i danas u dobrim odnosima s kolegicom Sarah Michelle Gellar, pokazuje i to da ju je podržao na premijeri serije "Wolf Pack" prije dvije godine.

James Marsters - 14 Foto: Profimedia

James Marsters - 8 Foto: Profimedia

James Marsters - 16 Foto: Profimedia

Osim glume Marsters se bavi i glazbom i to kao frontmen benda Ghost of the Robot, s kojim je objavio šest albuma te redovito održava na koncertima. Isto tako, redovito sudjeluje na konvencijama, gdje se susreće s obožavateljima i dijeli iskustva iz svoje karijere.

Njegova strast prema glumi i glazbi ostaje nepromijenjena, a fanovi diljem svijeta i dalje cijene njegov doprinos popularnoj kulturi, dok fanovi serije "Buffy, ubojica vampira" i dalje uvelike veličaju spoj Buffy i Spikea, poznatiji i kao Spuffy.

Galerija 11 11 11 11 11

Pogledaji ovo Celebrity Leonarda Boban više ne izgleda ovako, sada ima frizuru koju bira sve više žena!

Iz veze s Liane Davidson ima sina 29-godišnjeg sina, a 2021. se nakon 10 godina rastao od Patricije Rahman.

Kako vi komentirate kako danas izgleda James Marsters, pišite nam u komentarima!

Kako danas izgleda David Boreanaz, pogledajte OVDJE.

Kako danas izgleda Sarah Michelle Gellar, pogledajte OVDJE.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Nekad i sad Zbog prizora u kultnom bikiniju iz serije koja ju je proslavila nitko ne vjeruje da ima 57 godina

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Izdanje vrijedno milijardu dolara! Crna mini-haljina istaknula je sve adute ove ljepotice

Pogledaji ovo inMagazin Prvi televizijski intervju Joline kćeri Ive: ''Izgledam kao mama, ali karakterno sam ista tata''

Pogledaji ovo Celebrity Objavljene plaće! Traži se još radnika za Thompsonov koncert na Hipodromu