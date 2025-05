U jednodijelnom kupaćem kostimu naglasila je prirodne obline i baš zbog toga o njoj svi pričaju!

Helen Flanagan privukla je poglede na plaži u jednodijelnom badiću.

Na francuskoj plaži Antibes svi pogledi bili su upereni u ovu ljepoticu koja je u jednodijelom kupaćem kostimu pokazala svu svoju raskoš.

Helen Flanagan - 16 Foto: Profimedia

Stisnula je bujni dekolte i istaknula svoj potpuno prirodan izgled.

Helen Flanagan - 7 Foto: Profimedia

A evo i tko je ona.

Helen Joyce Gabriel Flanagan je britanska glumica, manekenka i televizijska ličnost, najpoznatija po ulozi Rosie Webster u popularnoj sapunici ''Coronation Street''. Rođena je 7. kolovoza 1990. u Buryju, Greater Manchester, Engleska.

Helen Flanagan - 4 Foto: Profimedia

Glumačku karijeru započela je vrlo rano, a već s deset godina pridružila se glumačkoj postavi Coronation Street, gdje je tumačila Rosie od 2000. do 2012. godine. Ulogu je ponovno preuzela 2017., ali je 2018. otišla na rodiljni dopust i nije se vratila u seriju.

Helen Flanagan - 9 Foto: Profimedia

Osim uloge u ''Coronation Streetu'', Helen je sudjelovala u nekoliko britanskih reality emisija. Godine 2012. natjecala se u ''I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!'', gdje je završila na sedmom mjestu. Također je sudjelovala u emisijama poput ''Celebrity Super Spa'' (2013.), ''I'm a Celebrity... South Africa'' (2023.) i ''Celebs Go Dating (2024.).

Helen Flanagan - 8 Foto: Profimedia

Helen Flanagan - 17 Foto: Profimedia

Helen je bila u vezi s nogometašem Scottom Sinclairom od 2009. do 2022. godine. Zaručili su se 2018. i zajedno imaju troje djece: Matildu, Delilah i Charlieja. Nakon prekida nastavili su zajedničko roditeljstvo iako su priznali da ne komuniciraju često.

Helen Flanagan - 15 Foto: Profimedia

Helen Flanagan - 14 Foto: Profimedia

Krajem 2023. godine Helen je javno progovorila o svojim problemima s mentalnim zdravljem, uključujući tešku reakciju na lijekove za ADHD koji su doveli do kratkotrajne psihoze. Također je otkrila da se nosi s predmenstrualnim disforičnim poremećajem (PMDD), koji sada kontrolira prirodnim hormonskim suplementima.

Helen Flanagan - 6 Foto: Profimedia

Helen Flanagan - 3 Foto: Profimedia

Helen Flanagan - 5 Foto: Profimedia

Tridesetčetverogodišnja Helen izrazila je želju za povratkom u ''Coronation Street'', ističući da bi se rado vratila ako bi dobila važnu ulogu. Također je pokazala interes za sudjelovanje u emisiji ''Strictly Come Dancing'', koju je ranije odbila u korist ''I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!''

A kakva se vama čini Helen, pišite u kometarima ispod teksta!

