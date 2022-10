Iako potraga za Marijanom Seifert traje mjesecima i dalje nema nikakvih konkretnih informacija, a njezina majka Gordana za srpski Kurir ispričala je što misli o svemu.

Majka nestale Marijane Seifert, Gordana Kovačević, u razgovoru srpski Kurir otkrila je ima li novih informacija vezanih uz istragu.

"E, da bar i mi znamo što se dogodilo s našim djetetom... Oprostite, toliko je tuge i bola u meni da vam nisam ni za kakve razgovore. Bolno mi je pričati o tome. Nakon razgovora mi samo bude još gore. Nemate pojma koliko mi je i ovo bolno što vam odgovaram na poruke, ne možete ni blizu shvatiti našu bol. Suprug i ja stvarno nemamo nikakvih informacija koje bismo vam mogli dati. Ne možemo dobiti nikakve informacije od policije, samo nam kažu da se radi i to je to. Sve što smo mogli reći to smo i rekli".

Nedavno se o svemu oglasio i Marijanin otac...

''Budite sigurni da moja supruga i ja nećemo dozvoliti da se Marijanin slučaj zaboravi i tragat ćemo za istinom dokle god smo živi. Nadam se da će nam zdravlje to dopustiti, jer smo oboje na izmaku snaga, a ovo sve nam je nepovratno uništilo živote. Apeliram još jednom da ne zaboravite na moju kćer i da pišete o njezinom nestanku, a nadležne službe bih zamolio da ne češljaju samo područje rijeke Save, nego da svoju potragu prebace i na kopno'', zaključio je i zamolio.

Podsjetimo, Marijana je ove godine u travnju nestala u Zagrebu, udaljila se s adrese prebivališta u Lastovskoj ulici i od tada joj se gubi svaki trag. Njezin nestanak prijavio je suprug Karlo Seifert.

Proteklih mjeseci lagano se otkrivaju detalji kobne noći, ali još uvijek se ne zna gdje je Marijana i tko je kriv za njen nestanak.

Naša bivša predsjednica opet je hit na Instagramu: ''Kolinda, nikad niste bolje izgledali, ponos Hrvatske!'' +26

Lijepa Sinjanka i bivša djevojka nekadašnjeg dinamovca pohvalila se luksuznim poklonom: ''Bolje ne može!'' +27