Uoči ulaska u srpski show ''Zadruga'' Maja Kovačević dala je par izjava o nestanku sestre Marijane Seifert, a sada se o tome oglasio njihov otac Ivo Kovačević.

Sestra nestale Marijane Seifert iz Big Brothera tijekom vikenda je ušla u srpski show ''Zadruga''.

Uoči ulaska u emisiju u razgovoru s voditeljicom Dušicom Jakovljević odgovorila je na nekoliko pitanja o nestanku sestre, a već je ranije istaknula da je ulazak u reality ugovorila prije nego što je njezinu obitelj snašla ova situacija.

''Večeras je moj ulazak i ne bih htjela fokusirati se i o tome pričati, za sve postoji vrijeme. Mi smo kao obitelj dali sve od sebe i saznali smo 99,9% toga. Kada budem bila spremna to ispričati to, podijelit ću to s javnošću. Dobila sam sliku što se dogodilo i nekako pokušavam to prihvatiti.. Saznali smo sve što je bilo'', rekla je Maja te se dotaknula i Marijaninog bivšeg supruga Nemeša.

''Za Nemeša sam vidjela u medijima da je bio šokiran, ali ni sa kim o tome ne pričam osim sa svojim najbližima. Nisam bila u kontaktu s Nemešom. Jedino s obitelji pričam o tome i zajedno dijelimo plač i suze.. Teško mi je bilo doći ovdje'', rekla je.

Ove izjave mnoge su ostavile u nevjerici da bi se dan kasnije na sve osvrnuo njihov otac Ivo Kovačević.

''Ja stvarno ne znam o čemu Maja priča? O kakvoj istini? Shvatite me, nije nam drago da je uopće išla tamo i ne želim ulaziti u njezine razloge zašto je to rekla... Mogu vam kazati da je istraga o Marijaninom nestanku i dalje otvorena i traje. Apeliram ovim putem da vi novinari ne zaboravite na moju kćer i s vremena na vrijeme podsjetite javnost na njezin nestanak. Također, molim sve one koji nešto znaju o tome što se uistinu dogodilo te večeri kad je Marijana nestala da kažu policiji ili dođu do mene preko vas u Slobodnoj Dalmaciji'', komentirao je i zamolio Ivo Kovačević, a njegova supruga Gordana ponovila je suprugov apel.

Podsjetimo, Marijana je ove godine u travnju nestala u Zagrebu, udaljila se s adrese prebivališta u Lastovskoj ulici i od tada joj se gubi svaki trag. Njen nestanak prijavio je suprug Karlo Seifert.

Proteklih mjeseci lagano se otkrivaju detalji kobne noći, ali još uvijek se ne zna gdje je Marijana i tko je kriv za njen nestanak.

