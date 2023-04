Sestra nestale Marijane Seifert u suzama napustila srpski reality: "Slomljena sam, izgubila sam dva člana obitelji"

Maja Kovačević, sestra nestale Marijane Seifert, napustila je srpski reality show "Zadruga", pa je priznala da je shrvana zbog teških gubitaka u proteklih godinu dana.

Prošlo je gotovo godinu dana od nestanka Marijane Seifert, pobjednice prvog regionalnog Big Brothera, a potraga još nije urodila plodom.

U međuvremenu je njezina sestra Maja Kovačević postala zvijezda srpskog reality showa "Zadruga", iz kojeg je sada ispala.

U showu je često govorila o sestri, a privremeno ga je napustila i kada joj je preminuo otac Ivo Kovačević, koji je do zadnjeg dana neumorno tragao za Marijanom.

"Malo mi je drugačije iskustvo bilo. Bit ću skroz iskrena i reći ću da sam emotivno i psihički slomljena i iscrpljena. Unutra to nisam željela pokazati tim strancima. Neki su mi manje, neki više dragi, ali nisu prijatelji da bih dijelila osjećaje s njima. Meni je bilo jako teško. Pokušavala sam se izboriti da budem okej sama sa sobom svaki dan. Izgubila sam dva člana obitelji. Ušla sam da bih pružila nešto više sebi i obitelji i nikome nisam htjela dati do znanja kako sam. Stavljala sam lažni osmijeh na lice i treba mi da sad izbacim iz sebe sve što nosim. Otac je trebao biti tu da me odvede kući večeras", kroz suze je kazala Maja po odlasku iz showa.

Podsjetimo, Marijana Seifert nestala je u noći 26. travnja 2022. kada je otišla iz doma na Savici u Zagrebu, gdje je živjela s obitelji, a nestanak je policiji prijavio njezin suprug Karlo Seifert. Na Mostu mladosti slučajni je prolaznik u zoru pronašao njezinu torbicu s dokumentima i mobitelom, a unatoč silnoj potrazi još nije pronađena. U trenutku nestanka bila je odjevena u kratku majicu boje senfa, crnu sportsku jaknu, tajice crne boje s bijelo-crvenom crtom i svijetle tenisice.

