Sestra nestale Marijane Seifert iznenadila izjavama u srpskom realityju: "Ona je bila u totalnom bunilu"

Maja Kovačević u reality showu "Zadruga" otkrila je nepoznate detalje o svojoj sestri Marijani Seifret koja je nestala prije više od pola godine.

Sestra nestale Marijane Seifert, Maja Kovačević, sudjeluje u srpskom reality showu "Zadruga" gdje je pred kamerama otkrila dosad nepoznate detalje o njoj i njezinu nestanku.

U razgovor s kandidatom Filipom Carom, prisjetila se kako se nosila sa sestrinim nestankom.

"Bila sam na antidepresivima, tabletama za spavanje i jednom sam se probudila i rekla da neću više. Ljudi su njenog muža napadali, optuživali. Mi imamo dosta saznanja. Kamera ju je snimila da dolazi do mosta i nikad se nije vratila. Ostavila je torbicu sa dokumentima i to je to", započela je Maja.

Zatim je spomenula čovjeka koji je njezinoj obitelji ponudio pomoć u potrazi.

"Ronioci su istraživali područje cijelo, ali rijeka odnosi. Nama je čovjek jedan otkrio sve što nitko nije znao, nije bilo u medijima, on nam je rekao gdje da tražimo i da ako ne bude na tom području, on će platiti cijelu potragu", ispričala je.

Cara je zanimalo i je li Marijana ostavila nekakvu poruku.

"Nikakvo pismo nije napisala. Ona je u totalnom bunilu bila", kazala je Maja.

"S alkoholom bi bila agresivna, bila je nemoguća", istaknula je.

Podsjetimo, Marijana je nestala u noći 26. travnja kada je otišla iz doma na Savici u kojem je živjela s obitelji, a nestanak je policiji prijavio njezin suprug Karlo Seifert. Na Mostu mladosti slučajni je prolaznik u zoru pronašao njezinu torbicu s dokumentima i mobitelom, a unatoč silnoj potrazi još nije pronađena. U trenutku nestanka bila je odjevena u kratku majicu boje senfa, crnu sportsku jaknu, tajice crne boje s bijelo-crvenom crtom i svijetle tenisice.

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Zanimljivosti Roditelji heroja utakmice Dominika Livakovića poznati su Zadrani, a u rodu je i s velikom jugoslavenskom nogometnom zvijezdom

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Mateo Kovačić proslavio pobjedu u najslađem mogućem društvu: "Ivan mi objašnjava da smo u četvrtfinalu"