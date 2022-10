Ivana Dugonjić svojim je glasom očarala žiri i gledatelje showa "Supertalent", a mnoge je i rasplakala.

Treću emisiju showa "Supertalent" spektakularno je zatvorila 17-godišnja Ivana Dugonjić iz Banje Luke.

"Ako izuzmemo ovo, nisam pjevala nigdje osim u školi i crkvi, uvijek su to bile neke manje priredbe. Veliki sam fan Supertalenta, pratim otkad se krenuo emitirati i uvijek sam mislila da sam još mlada. U prosincu mi je samo nekad prelomilo, bila je nedjelja, gledala sam show i samo sam rekla: 'Ja idem'. Moja obitelj i ljudi koji su oko mene najveća su podrška koju netko može imati. Znam da imam veliki broj ljudi podrške oko sebe. Nikog se ne bojim, ali me jako zanima što će Martina reći o meni", predstavila se Ivana prije nastupa.

Ivana pohađa 3. razred katoličke gimnazije, optimist je koji rado daje savjete drugima te za sebe kaže da je iznimno emotivna, pogotovo kada je riječ o obitelji. S bratom radi kod roditelja u dućanu nekoliko sati i za to bude plaćena. Nikada ne voli imati plan, ali želi napredovati. Još uvijek ne zna koji fakultet će upisivati, ali Zagreb joj je prva opcija. Trudi se cijeli život razvijati i formirati i zna da će za dvije godine znati više i biti pametnija nego što je sada. U sebe iznimno vjeruje i zna što god da je suđeno, tako će i biti. Jako je kreativna te voli smišljati darove i ni iz čega raditi nešto. Mama kaže da za Božić tradicionalno sve rasplače svojim osobnim poklonima.

Od 4. godine bavi se pjevanjem, a njezina je teta profesorica pjevanja, pa se uz slušanje njezinih predavanja odlučila i sama početi baviti pjevanjem. Završila je nižu glazbenu školu, smjer violina, no poslije šest godina školovanja shvatila je da violina nije instrument za nju. U grupi je voljela svirati, ali kad god bi trebala odraditi solo, to je za nju bilo jako stresno i neugodno. No, kod pjevanja obožava biti na pozornici i gledati kako prenosi emocije na ljude. Kod tete ide na privatne satove pjevanja, a istaknula je kako će biti najsretnija ako uspije emotivno doprijeti barem do jednog čovjeka u publici.

Pjevala je od Adele "To be loved".

Tijekom njezina nastupa u publici je poteklo puno suza, a rasplakala se i Martina Tomčić.

"Što da ti kažem", kazala joj je uplakana Martina pa je prepustila riječ ostatku žirija dok se ne sabere.

"Ne znam jesi kad čula za pojam stare duše, imaš izrazito iskusnu dušu i to se osjeti dok pjevaš", komentirao je Davor Bilman.

"Kad sam te vidjela, vesela, zaigrana, kao vrckava djevojčica, a onda potpuna transformacija, toliko si dobra da bi svaki dugački komentar bi bio suvišan, ti si apsolutni top i ti si genijalna", poručila joj je Maja Šuput.

"Ti jako razmišljaš o tim pjesmama koje pjevaš i to se meni jako sviđa. Samo to radi i to je to, prekrasno", oduševljen je bio i Fabijan Pavao Medvešek.

"Mislim da nosiš više talenata i da svaki od tih talenata nosi snagu, posebnost i odgovornost, imaš jednu nevjerojatnu pozitivnu životnu energiju i ti si meni interpretacijski bila bolja nego Adele", poručila joj je na kraju Martina.

Ivana je od žirija dobila četiri "da".

