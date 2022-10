Otac Marijane Seifert dao je izjavu za Slobodnu Dalmaciju nakon što je policija izvijestila da je u Savi pronađeno žensko tijelo, za koje se na kraju ispostavilo da nije Marijanino, kako su svi na prvu pomislili.

Nakon što je policija u nedjelju u koritu rijeke Save na području Otoka Svibovskog kod Rugvice pronašla žensko tijelo, mnogi su na prvu pomislili da je riječ o nestaloj Marijani Seifert iz Big Brothera, no njezin otac Ivo tu je informaciju demantirao za Slobodnu Dalmaciju.

''Kad smo čuli da je u Savi pronađeno tijelo nepoznate osobe, supruga i ja samo smo se blijedo pogledali i protrnuli. Cijela protekla noć za nas je bila neizvjesna, nismo oka sklopili. Spremali smo se ići u Zagreb na identifikaciju tijela, međutim danas su nas nazvali iz policije i kazali da to nije naša Marijana. Riječ je o starijoj ženskoj osobi'', rekao je gospodin Ivo za Slobodnu.

''Žao nam je bilo čije smrti. Ovo nam je dalo kakvu-takvu nadu, ne mogu vam ni opisati kako se osjećamo proteklih šest mjeseci. Svaki nam je dan borba i svoje smo živote posvetili traganju za istinom. Želimo da se dozna što se točno dogodilo našoj kćeri i siguran sam da ćemo to doznati. Puno je raznih teorija i kontradiktornosti od te kobne noći kad je Marijana nestala. Ne želim još s time izlaziti u javnost, ali kad bude trenutak, spreman sam iznijeti sve informacije kojima moja obitelj i ja u ovom trenutku raspolažemo. One bi vas mogle šokirati, no još nije vrijeme da o tome govorim, ne mogu dok ne prikupimo sve dokaze'', govori Ivo.

''Budite sigurni da moja supruga i ja nećemo dozvoliti da se Marijanin slučaj zaboravi i tragat ćemo za istinom dokle god smo živi. Nadam se da će nam zdravlje to dopustiti, jer smo oboje na izmaku snaga, a ovo sve nam je nepovratno uništilo živote. Apeliram još jednom da ne zaboravite na moju kćer i da pišete o njezinom nestanku, a nadležne službe bih zamolio da ne češljaju samo područje rijeke Save, nego da svoju potragu prebace i na kopno'', zaključio je i zamolio.

Podsjetimo, Marijana je ove godine u travnju nestala u Zagrebu, udaljila se s adrese prebivališta u Lastovskoj ulici i od tada joj se gubi svaki trag. Njezin nestanak prijavio je suprug Karlo Seifert.

Proteklih mjeseci lagano se otkrivaju detalji kobne noći, ali još uvijek se ne zna gdje je Marijana i tko je kriv za njen nestanak.

