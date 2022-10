Mevlija Delić napustila je show MasterChef, a za DNEVNIK.HR ispričala je kako će pamtiti to iskustvo, hoće li se opet prijaviti, a otkrila je i što misli o članovima žirija.

Mevlija Delić, 28-godišnja povjesničarka umjetnosti i knjižničarstva iz Vogošća kraj Sarajeva, napustila je show MasterChef.

Za DNEVNIK.HR podijelila je svoje dojmove i otkrila što misli da je presudilo njezinu ispadanju iz showa.

"Mislim da je to bio splet nesretnih okolnosti koje nisu završile dobro po mene, možda sam previše razmišljala o tome kako ne želim otići kući pa sam izgubila fokus kad je to bilo najpotrebnije", kazala je te je dodala: "Biti dio projekta MasterChef je nešto najljepše što mi se desilo u životu, rekla bih da je to bila ljubav na prvi pogled koja mi je promijenila život i kao takvu ću je pamtiti. Najteži dio mi je naravno odlazak iz showa. Ima tu mnogo lijepih uspomena, zajedničko kuhanje u vili s ljudima koji su ti na prvu bili nepoznati, a kroz samo par sati bili smo kao jedna mala porodica, zatim učenje, zajednički razgovori na našem balkonu ispod zvijezda, šarmantni žiri i, naravno, produkcija koja naporno radi da boravak u MasterChef kuhinji bude ugodan tokom dana."

Ipak, priznaje i kako bi, kada bi mogla, jednu stvar promijenila.

"Da mogu, promijenila bi svoju glavu i u stres test bi otišla hladne glave, a ne sa strahom da će to možda biti moje posljednje kuhanje u MasterChefu", kaže, no dodaje i kako joj nije žao što se prijavila.

"To je bila moja životna želja. Ne znam hoću li ću se opet nekad prijaviti, jer to je bila ljubav na prvi pogled i kao takva bi možda trebala ostati u mom srcu", smatra.

Show će pamtiti kao pozitivno iskustvo u kojem je stekla nova znanja, ali i upoznala drage ljude.

"Za tako mali vremenski period koji sam bila tu, smatram da sam puno toga naučila i da sam napravila jednu stepenicu više u kulinarskom smislu, jer nisam samo učila od žirija već od svih tih ljudi koji su tu došli naučiti i pomaknuti vlastite granice. Ne mogu reći da se sramim jer sam iz te greške nešto naučila, rekla bih da jelo sa selekcijske faze samo želim zaboraviti što prije, a ponosna sam na sve sto sam skuhala u MasterChef kuhinji", zadovoljna je Mevlija.

A evo što kaže o drugim kandidatima iz showa.

"Nitko mi nije išao na živce, sve su to dragi ljudi, svatko na svoj način, svjesno sam znala da ću sa nekim više kliknuti, sa nekima malo manje, jer to je u ljudskoj prirodi da tako bude. Najviše sam se povezala sa Lucijom i Nikolom i dobili smo nadimak vesela trojka, mislim da je vesela trojka obilježila ovogodišnji MasterChef", kaže, a favorita za pobjedu još nema jer smatra da je prerano za govoriti o tome.

Puna je pohvala i za članove žirija.

"Najdraži mi je moj mentor Stjepan, koji mi je dao podršku i povjerenje kada je trebalo, iako mi je na audiciji dao NE, ali ja mu to ne zamjeram. Bio je moj vjetar u leđa i zbog toga sam strepila svaki put da ga ne razočaram. Mada to ne znači da su druga dva člana žirija manje važna, itekako jesu, svaka kritika bila pozitivna ili negativna vas nauči nečemu novom, samo što u tom momentu nismo svjesni težine tih riječi, već naredno jutro kada se probudiš hladne glave. Mogu vam samo reći da su puno šarmantniji uživo nego na televiziji", ističe.

Mevlija je studirala povijest umjetnosti i knjižničarstvo te je kratko nakon fakulteta radila u struci kao praktikantica. No, potom je ostala bez posla, a svoj profesionalni život nastavila je sasvim drugačijim putem - kao pomoćnica u kuhinji u jednom sarajevskom restoranu. Kuhanje joj se toliko svidjelo da sada želi napredovati u tom poslu te bi jednog dana voljela imati svoju malu caffe & bakery s knjigama.

"Moji planovi za budućnost su kuhanje, kuhanje i samo kuhanje, želim se razvijati u gastronomskom svijetu, i jednog dana biti među najboljima", odlučna je.

Ima i svoj YouTube kanal s receptima i kulinarskim savjetima, kao i Instagram profil u nastajanju, a bavi se i food bloganjem.

"YouTube kanal sam pokrenula iz hobija, dobila sam veliki podršku od prijatelja, jer nisam imala stalni radni odnos, pa sam htjela raditi bilo što, pa sam tako spojila ugodno s korisnim, usput naučila snimati video materijal, naučila raditi montažu i otkrila neki novi svijet. Moj YT kanal ima jako malo pratitelja, jer kada sam počela raditi u restoranu onda sam to zapostavila, naprosto više nisam stizala snimati i montirati jer je to posao sam za sebe. I tako je još uvijek", priznaje.

Na kraju je uputila i savjet svima koji razmišljaju o prijavi u MasterChef.

"Samo mogu reći, upustite se u avanturu zvanu MasterChef, jer to je nešto sto vam se jednom dogodi u životu, kao ljubav na prvi pogled i kao takva će uvijek biti dio vas, puno toga ćete dobiti, a od vas se samo traži da lijepo kuhate, pomičete vlastite granice u kulinarstvu i da imate dobar plejting", poručila je.

Tihana Harapin Zalepugin oglasila se poslije tužnih vijesti o suprugu: ''Prije tri dana nismo ni slutili...'' +31

Najmlađi član žirija MasterChefa pokazao je svoju suprugu, čije fotografije rijetko objavljuje, a ljubav je iskazao i jednom sitnicom u objavi! +27