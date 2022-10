Tihana Harapin Zalepugin oglasila se na svojem profilu na Facebooku prvi put nakon vijesti o zdravstvenom stanju njezina supruga Saše Zalepugina.

Tihana Harapin Zalepugin oglasila se prvi put nakon strašnih vijesti o zdravstvenom stanju njezina supruga Saše Zalepugina.

Na svojem profilu na Facebooku Tihana je promijenila svoju profilnu fotografiju u zajedničku fotografiju sa svojim suprugom, a ispod fotografije prijatelji, kolege i pratitelji pružili su joj riječi podrške, na što je Tihana odgovorila GIF-om srca i riječima: ''Hvala svima za sve što nam dajete u ovom trenutku.''

Tihana je njihovu posljednju zajedničku fotografiju podijelila i na Instagramu, a emotivni opis otkrio je da ovo nitko nije očekivao.

''Prije tri dana nismo ni slutili što nas čeka...'' napisala je kratko.

Podsjetimo, legendarni voditelj i urednik 91-godišnji Saša Zalepugin doživio je moždani udar i trenutačno se nalazi u induciranoj komi, a vijest je potvrdila i njegova supruga.

"Danas sam sjena sebe same - Saša moj", napisala je u emotivnoj objavi koju je podijelila na svom profilu na Facebooku.

"Istina je, ali nisam u stanju pričati. Nisam spremna. Molim se da se izvuče", kratko je komentirala i za 24 sata.

Tihana je u skladnom i sretnom braku sa Sašom već više od 29 godina, a zaprosio ju je na Ibizi nakon pet godina veze.

"Priprema je trajala mjesec dana zato što me Saša zaprosio na Ibizi 18. 7. Slavili smo njegov rođendan i onda je on rekao: 'Pa hoćemo tvoj rođendan proslaviti tako da se vjenčamo?' Moj je rođendan 28. 8. i, dok se nije predomislio, ja sam rekla 'da'", prisjetila se Tihana jednom prilikom za IN magazin.

Iako je između njih 20 godina razlike, to im nikad nije predstavljalo problem. Tihana i Saša prvi su se put upoznali 1974. godine, no između njih je zaiskrilo tek krajem osamdesetih, kada su se sreli u jednom zagrebačkom lokalu. Pogledali su se i znali da je to to.

