Saša Zalepugin doživio je moždani udar u 92. godini, a vijest je potvrdila njegova supruga Tihana Harapin Zalepugin.

Legendarni voditelj i urednik 91-godišnji Saša Zalepugin doživio je moždani udar i trenutačno se nalazi u induciranoj komi, a vijest je potvrdila i njegova supruga Tihana Harapin Zalepugin.

"Danas sam sjena sebe same - Saša moj", napisala je u emotivnoj objavi koju je podijelila na svom facebook profilu.

"Istina je, ali nisam u stanju pričati. Nisam spremna. Molim se da se izvuče", kratko je komentirala i za 24 sata.

Tihana je u skladnom i sretnom braku sa Sašom već više od 29 godina, a zaprosio ju je na Ibizi nakon pet godina veze.

"Priprema je trajala mjesec dana zato što me Saša zaprosio na Ibizi 18. 7. Slavili smo njegov rođendan i onda je on rekao: 'Pa hoćemo tvoj rođendan proslaviti tako da se vjenčamo?' Moj je rođendan 28. 8. i, dok se nije predomislio, ja sam rekla da", prisjetila se Tihana jednom prilikom za IN magazin.

Iako je među njima 20 godina razlike, to im nikad nije predstavljalo problem. Tihana i Saša prvi su se put upoznali 1974. godine, no između njih je zaiskrilo tek krajem osamdesetih kada su se sreli u jednom zagrebačkom lokalu. Pogledali su se i znali da je to to.

