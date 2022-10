Kralj Charles navodno je shrvan zbog odnosa s princem Harryjem i Meghan Markle, što je izjavila kraljevska biografkinja Katie Nicholl.

Kralj Charles je apsolutno shrvan zbog svega što se dogodilo s princem Harryjem i nada se obiteljskom pomirenju, ustvrdila je kraljevska stručnjakinja Katie Nicholl i autorica knjige "The New Royals: Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown".

Ona je za Fox News Digital izjavila kako je kralju slomljeno srce zbog promjene u njegovom odnosu s vojvodom od Sussexa otkako je oženio Meghan Markle 2018. godine.

"On se nada da će doći do pomirenja. Mislim da smo to vidjeli u obliku simboličnih maslinovih grančica koje su pružene Harryju i Meghan. Charles je shrvan zbog svega što se dogodilo", izjavila je Katie.

Među mnogim izazovima s kojima se kralj Charles suočava tijekom svoje vladavine, uključujući modernizaciju drevne britanske monarhije, je i kako se nositi s Harryjem i Meghan. Par je gurnuo obitelj u krizu nakon što su napustili svoje javne dužnosti i odlučili se za život bez kraljevskih obaveza u Kaliforniji, odakle su iznijeli niz štetnih optužbi na račun obitelji.

U svom prvom obraćanju naciji kao monarh kralj je izgleda pružio maslinovu grančicu paru. Međutim, drugi pak vjeruju da je to bio samo pokušaj prividnog jedinstva nakon smrti kraljice Elizabete.

Uoči pogreba, Harryju je navodno bilo zabranjeno nositi vojnu odoru na taj dan, a on i Meghan navodno nisu bili pozvani na prijem u Buckinghamskoj palači koji je kralj organizirao za VIP osobe uključujući članove kraljevske obitelji, premijere i predsjednike.

Međutim, nade u rješavanje 'hladnog rata' između palače i Sussexa pojavile su se prije nekoliko tjedana, nakon što su kraljevski insajderi otkrili da je kralj Charles vidio ogromnu nadu kada je razgovarao s Harryjem i Meghan na kraljičinom sprovodu i da vjeruje da bi možda čak uspio spasiti vezu s vojvodom i vojvotkinjom od Sussexa.

"Kralj i dalje voli obojicu sinovu", izjavio je izvor blizak obitelji za The Daily Telegraph.

A ovaj tjedan objavljeno je da unatoč napetosti, kralj Charles vjerojatno i dalje jako cijeni Harryja i njegovu suprugu jer su mnogi primijetili njegovu i Meghaninu fotografiju u Buckinghamskoj palači dok je kralj tamo pozdravljao premijerku Liz Truss.

Kratka snimka prikazuje monarha kako pozdravlja Liz u njegovoj kraljevskoj rezidenciji, a na njoj se mogla vidjeti i fotografija smještena na stolu u sobi, koja prikazuje vojvodu i vojvotkinju od Sussexa u dvorcu Windsor nakon njihovog vjenčanja u svibnju 2018. godine.

