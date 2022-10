Kralj Charles i premijerka Liz Truss nakon sastanka u srijedu glavna su tema društvenih mreža.

U srijedu navečer kralj Charles primio je premijerku Liz Truss na njezinu prvu tjednu audijenciju.

Kako pišu britanski mediji, iako je možda prije susreta pomislila da će joj Charles ponuditi predah od političkih i ekonomskih problema, nije se sve tako odigralo.

A scene straight from the Office.



Truss: “Your Majesty… Lovely to see you again.”



King: “Back again. Dear oh dear. Anyway…”



Political awkwardness and unintentional comedy at its finest.



pic.twitter.com/o5G7Tsz3IA