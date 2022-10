Elizabeth Berkley snimljena je u rijetkom izlasku sa suprugom Gregom Laurenom u Kaliforniji.

Američka glumica koju je proslavila uloga u kontroverznom filmu "Showgirls" Elizabeth Berkley nakon dugo vremena se pojavila na crvenom trepihu i to u pratnji supruga, umjetnika Grega Laurena. Supružnici su se pojavili na modnom događanju Ralpha Laurena u Kaliforniji, a obzirom da se rijetko pojavljuju izazvali su veliko zanimanje okupljenih.

Danas 48-godišnja plavokosa ljepotica za tu je priliku odabrala crno-bijelu kombinaciju u kojoj je istaknula raskošni dekolte s kojeg nije bilo lako skinuti pogled.

Elizabeth se proslavila sredinom 1990-ih u filmu "Showgirls" kada je publici priuštila jednu od najprovokativnijih scena u povijesti kinematografije.

Naime, tumačila je ulogu Naomi, djevojke koja dolazi u Las Vegas i postaje jedna od glavnih zabavljačica u gradu kockanja i promiskuiteta. Scene u kojima vodi ljubav u bazenu, kao i one na kojima pleše oko striptiz šipke postale su kultne, a njoj su donijele status seks-simbola, ali i zapečatile joj karijeru.

Zbog kontroverznog filma koji je kritika odbacila, Elizabeth je 1995. godine dobila dvije Zlatne maline, nagrade koju baš niti jedna glumica ne želi primiti. Odabrana je za najgoru glumicu svijeta i najgoru debitanticu, a kritičari su joj poručili kako dobar izgled ipak nije jedino što je potrebno za uspjeh u Hollywoodu.

Nakon toga ostvarila je još nekoliko nezapaženih uloga i danas se rijetko pojavljuje u javnosti, a na nekim paparazzo fotografijama je nije lako prepoznati. Dosta drugačije je izgledala i prije dvije godine, kada je snimila nove epizode serije "Saved by the bell" u kojoj je započela karijeru kao Jessie Spano, no zbog male gledanosti reebot je otkazan nakon dvije sezone.

Elizabeth sa suprugom Gregom ima sina Skya Colea, kojeg je rodila s 40 godina, nakon što je dugo pokušavala ostati trudna.

Nina Badrić osvanula s novim imidžem, a sve je zaintrigirao i zgodni frajer uz kojeg je nasmiješeno pozirala! +27

Grašo i Hana uhvaćeni u rijetkim zajedničkim trenucima opuštanja, a imali su i najslađe društvo sa sobom! +26