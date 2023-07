Emotivna Tihana Harapin Zalepugin javila se s mjesta na kojem je prvi put ugledala pokojnog supruga: "Sve je isto, ali nema nas..."

Tihana Harapin Zalepugin objavila je fotografiju s mjesta gdje je prvi put susrela pokojnog supruga Sašu Zalepugina.

Modna agentica Tihana Harapin Zalepugin na društvenim mrežama javila se s mjesta za koje je vežu posebne uspomene na otoku Hvaru.

Pozirala je sjedeći na stepenicama na kojima je prvi put susrela pokojnog supruga Sašu Zalepugina, a objavom je rastužila svoje pratitelje.

"Stepenice koje su svjedočile naše prve poglede 1977. Hvar - ti režiser, ja model - sve je isto, ali nema nas", napisala je Tihana uz fotografiju koju je objavila na svojim profilima na Facebooku i Instagramu.

"Ostanu divna sjećanja, ljubav i obilazak dragih mjesta koja bude i održavaju uspomene. Sretna si što su ti lijepe!", "Sigurna sam da te od nekud gleda i osmjehne se baš svaki put kada se i ti osmjehneš", tješili su je pratitelji u komentarima.

Podsjetimo, Saša Zalepugin preminuo je krajem studenog prošle godine od posljedica moždanog udara.

Tihana i Saša u braku su bili 30 godina, a on ju je zaprosio na Ibizi nakon pet godina veze.

Iako je između njih bilo 20 godina razlike, to im nikad nije predstavljalo problem. Tihana i Saša upoznali su se 1974. godine, no između njih je zaiskrilo tek krajem osamdesetih, kada su se sreli u jednom zagrebačkom lokalu. Pogledali su se i znali da je to to.

Saša je rođen 18. srpnja 1931. godine u Sarajevu i bio je jedan od najpoznatijih televizijskih voditelja bivše države. Završio je gimnaziju u Pazinu, a zatim diplomirao slavistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Osim kao voditelj, radio je i kao urednik.

