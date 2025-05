Ni kritike zbog njezinog bivšeg supruga nije ih spriječio da zajedno pronađu ljubav

Adrien Brody i Georgina Chapman snimljeni su na brodu na Azurnoj obali kako izmjenjuju nježnost, pokazujući kako im kritike nimalo ne smetaju.

Dvostruki dobitnik nagrade Oscar Adrien Brody i njegova dugogodišnja partnerica Georgina Chapman ovih dana su boravili na Azurnoj obali, gdje se nedavno u Cannesu održao ugledni filmski festival. Par je fotografiran kako izmjenjuje nježnosti dok su bili na brodu zajedno s ruskom manekenkom Natashom Poly i njezinim suprugom Peterom Bakkerom.

Georgina Chapman i Adrien Brody - 1 Foto: Profimedia

Georgina Chapman i Adrien Brody - 2 Foto: Profimedia

Georgina Chapman i Adrien Brody - 4 Foto: Profimedia

Georgina Chapman i Adrien Brody - 5 Foto: Profimedia

Brody, koji je osvojio nagradu za ulogu u filmu "Brutalist", bio je najveća podrška Chapman nakon što je dugo godina bila na crnoj listi Hollywooda zbog zlodjela njezinog bivšeg supruga Harveyja Weinsteina, a tijekom dodjele joj se osobno zahvalio i istaknuo njezinu otpornost kako bi se uzdignula nad poteškoćama.

Adrien Brody i Georgina Chapman - 2 Foto: Afp

Georgina Chapman - 1 Foto: Profimedia

Georgina Chapman i Adrien Brody - 6 Foto: Profimedia

Zbog optužbi na Weinsteinov račun, prvo službeno pojavljivanje kao par imali su 2021. godine, a unatoč sumnjama u prirodu njihove veze zbog njezine povezanosti s kontroverznom osobom, Chapman i Brody su se veoma brzo složili. Do trenutka kada su viđeni na festivalu u Veneciji 2022., Chapman i Brody su počeli živjeti zajedno u New Yorku, a on se zbližio s njezinom djecom, koji su u njemu odmah vidjeli zamjenskog oca.

Georgina Chapman i Adrien Brody - 7 Foto: Profimedia

Georgina Chapman i Adrien Brody - 3 Foto: Profimedia

Georgina Chapman i Harvey Weinstein - 7 Foto: Profimedia

Georgina Chapman i Harvey Weinstein - 6 Foto: Profimedia

Harvey Weinstein i Georgina Chapman (Foto: AFP) Foto: Afp

"Ona misli da je on veoma neobičan. Smatra ga veoma zanimljivom osobom s velikom strašću za onime što radi, koja je slična njezinoj", ispričali su ranije izvori bliski paru.

Paralelno s rehabilitacijom njezinog imidža, rehabilitirao se i imidž njezine modne kuće Marchesa, koju su mnoge holivudske dame počele izbjegavati nakon što je u javnosti izašlo Weinsteinovo seksualno zlostavljanje.

Unatoč brojnim kritikama, par i dalje čvrsto stoji jedan uz drugog, dajući si međusobno snažnu potporu.

Što vi mislite o ovom paru, pišite nam u komentarima!

Zašto se Adrien Brody mnogima smučio na dodjeli Oscara, otkrijte OVDJE.

O svim značajnim ulogama Adriena Brodyja pročitajte OVDJE.

