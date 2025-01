Zbog braka s kontroverznim producentom morala je započeti ispočetka, no kritike nisu spriječile da pronađe ljubav svog života

Zbog kontroverznog braka s Harveyjem Weinsteinom, Georgina Chapman je teško vraćala povjerenje ljudi u sebe, no polako je vratila konce u svoje ruke.

Kada su prije osam godina izašle optužnice protiv Harveyja Weinsteina, život njegove tadašnje supruge Georgine Chapman se uvelike promijenio. Poznate osobe počele su izbjegavati dizajne njezine modne kuće Marchesa, sramota mnogobrojnih optužnica o gnjusnom seksualnom nasilju se nadvila na njezin privatni život i međuljudske odnose, zbog čega je morala povući se iz javnog života i preseliti u London zajedno s dvoje djece.

Iste godine kada je pokret #MeToo uzeo maha, Chapman je odlučila spasiti ono malo obraza što joj je ostalo i podnijeti zahtjev za rastavom od Weinsteina, kojeg je čekao zatvor. Kako je bivša glumica otvorila svoj brend novcem od Weinsteina, znala je kako je okolina neće simpatizirati, unatoč opetovanim tvrdnjama da nije ništa znala i stajanju na stranu žrtava, te krenula sama izgraditi novi život od nule.

Tijekom tog razdoblja, pa sve do 2021., kada je razvod finaliziran, Chapman se trudila revitalizirati "Marchesu", što joj je isprva teško uspijevalo. Na koncu, povjerenje u brend se počelo vraćati te su mnoge slavne osobe počele ponovno nositi Marchesine haljine na događanjima i crvenom tepihu.

Još prije finaliziranja razvoda, danas 48-godišnja Georgina započela je ljubavnu vezu s oskarovcem Adrienom Brodyjem, a prvo službeno pojavljivanje kao par imali su 2021. godine. Unatoč sumnjama u prirodu njihove veze zbog njezine povezanosti s kontroverznom osobom, Chapman i Brody su se veoma brzo složili.

"Ona misli da je on veoma neobičan. Smatra ga veoma zanimljivom osobom s velikom strašću za onime što radi, koja je slična njezinoj", ispričali su ranije izvori bliski paru.

Do trenutka kada su viđeni na festivalu u Veneciji 2022., Chapman i Brody su počeli živjeti zajedno u New Yorku, a on se zbližio s njezinom djecom. U zadnjih nekoliko mjeseci, dizajnerica podržava svog partnera dok promovira film "Brutalist", jednog od najvećih kandidata za osvajanje nagrade na predstojećim Oscarima. Nedavna dodjela nagrade Zlatni globusi, na kojima je Brody dobio nagradu za najboljeg glumca u drami, indikacija je kako će Chapman ponovno biti ponosna na osobu koja joj je omogućila novi početak nakon velike tame, unatoč brojnim kritikama s kojima se suočavaju već gotovo pet godina.