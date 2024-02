7 poznatih filmskih citata koje izgovarate - pogrešno

Dugačak je niz dojmljivih citata koje volimo koristiti i time se zapravo pohvaliti svojom filmskom “načitanošću” i dobrim pamćenjem, no na ovom drugom često “padamo”, a da toga nismo ni svjesni.

Koliko i filmove, volimo i filmske citate. Priznajte, i sami posežete za njima. Možda svakodnevno najprimjenjiviji su oni poput “I’ll be back!” Arnolda Schwarzeneggera u Terminatoru (1984.) ili pak onaj manipulativni Marlona Branda iz Kuma (The Godfather, 1972.) koji govori o ponudi koju se ne može odbiti (“I’ll make him an offer he can’t refuse.”). Ne treba zaboraviti ni one kultne iz isto takvog filma, Zameo ih vjetar (Gone with the Wind, 1939.). “Frankly, my dear, I don’t give a damn.”, posljednje su riječi koje je Rhet Butler (Clark Gable) uputio Scarlett O’Hari (Vivian Leigh), dok je njezin najpoznatiji (i najcitiraniji) svakako “After all, tomorrow is another day”, piše Kinofilm.

Dugačak je niz dojmljivih citata koje volimo koristiti i time se zapravo pohvaliti svojom filmskom “načitanošću” i dobrim pamćenjem, no na ovom drugom često “padamo”, a da toga nismo ni svjesni. Naime, brojni su primjeri pogrešnog citiranja nekih ključnih trenutaka u filmovima ili pak mudrih misli koje često svoje idealno mjesto nalaze u našoj svakodnevici. Donosimo nekoliko filmskih “zabluda” za koje je teško povjerovati da ih uistinu nismo čuli u filmovima…

7. “Life is like a box of chocolates.” – Forrest Gump (1994.)

Forrest Gump je definitivno jedan od onih filmova iz kojega možemo puno toga naučiti. Pun je mudrih i motivirajućih misli, a jednom takvom film i počinje – usporedbom života s bombonjerom u kojoj ćemo naći čokoladice koje će nas oduševiti, ali i ostavit loš okus u ustima. E, upravo ta misao redovito se krivo citira. Naime, u filmu naslovni junak, kojega glumi Tom Hanks, kaže: My mamma always said life WAS like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get.”

U ovoj tragikomediji radnja se vrti oko mentalno hendikepiranog junaka koji pukim slučajem upozna hrpu slavnih ljudi i postane uspješna i slavna ličnost, dok je sve vrijeme samo zaljubljen u djevojku iz djetinjstva.

Redatelj Forresta Gumpa je Robert Zemeckis, scenarist Eric Roth, a film je, osim na publiku, snažan dojam ostavio na struku koja ga je nagradila s čak šest Oscara – za najbolji film, najboljeg redatelja, glumca, najbolji adaptirani scenarij, specijalne efekte i montažu.

Osim Toma Hanksa, u filmu glume i Robin Wright, Gary Sinise, Mykelti Williamson i Sally Field.

6. “Greed is good.” – Wall Street (1987.)

Charlie Sheen u ovom filmu glumi mladog brokera Buda Foxa, kojem je cilj napraviti sve kako bi stigao do vrha i do svog uzora – Gordona Gecka, najuspješnijeg dioničara na Wall Streetu. Nakon puno pokušaja Budi i Gordon se konačno upoznaju te se udružuju, a njihov moto je (smatraju mnogi) – Greed is good. Ono što Gecko u filmu kaže je: “Greed, for lack of a better word, is good.”.

Razlika između dvije rečenice je velika. Dok prva beskrupulozno konstatira da je pohlepa dobra, druga sadrži i moralnu svijet da pohlepa nije dobra, no svejedno ju koristi jer, kako priznaje, bolja riječ ne postoji.

Film je režirao renomirani američki redatelj Oliver Stone, a kao mentor liku Charlieja Sheena, zapravo kao negativac u ovom filmu, pojavljuje se Michael Douglas koji je za tu ulogu nagrađen Oscarom za najboljeg glumca.

Ostale citate koje nesvjesno pogrešno izgovarate pronađite na Kinofilmu, filmskom web magazinu za sve o filmu.