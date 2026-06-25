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Glumac iz kultne serije snimljen nakon dugo vremena, slavu je zamijenio za nešto sasvim drugo

Piše E. G., Danas @ 07:34 Nekad i sad komentari
William Petersen - 3 William Petersen - 3 Foto: Profimedia

William Petersen, legendarni Gil Grissom iz serije "Ekipa za očevid", ponovno je viđen pet godina nakon umirovljenja.

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