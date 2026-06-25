Glumac iz kultne serije snimljen nakon dugo vremena, slavu je zamijenio za nešto sasvim drugo

William Petersen, legendarni Gil Grissom iz serije "Ekipa za očevid", ponovno je viđen pet godina nakon umirovljenja.

William Petersen, glumac kojeg milijuni gledatelja diljem svijeta pamte kao briljantnog forenzičara Gila Grissoma iz kultne serije "CSI: Crime Scene Investigation" (Ekipa za očevid), ovih je dana ponovno viđen u Los Angelesu. Njegovo rijetko pojavljivanje izazvalo je veliko zanimanje jer se prije pet godina povukao iz glumačkog svijeta i odlučio živjeti daleko od holivudskih reflektora.

Danas 72-godišnji Petersen gotovo je neprepoznatljiv s gustom bradom i bejzbolskom kapom, a umjesto filmskih setova vrijeme provodi sa suprugom Ginom Cirone, njihovim tinejdžerskim blizancima te unucima u Chicagu, gradu koji nikada nije prestao smatrati svojim pravim domom.

William Petersen - 2 Foto: Profimedia

Rođen je 21. veljače 1953. u Evanstonu u saveznoj državi Illinois kao najmlađe od šestero djece. Nakon završetka srednje škole dobio je nogometnu stipendiju na Idaho State Universityju, no upravo ga je jedan kolegij glume potpuno odveo u drugom smjeru.

Zajedno s tadašnjom suprugom preselio se u baskijsku regiju u Španjolskoj, gdje je učio Shakespeareovu glumu, usavršavao zanat i čak naučio baskijski jezik. Nakon povratka u SAD posvetio se kazalištu u Chicagu, gdje je izgradio ugled kao ozbiljan kazališni glumac i suosnovao kazališni ansambl Remains Theatre Ensemble.

Filmski debi ostvario je početkom osamdesetih, no pravu pažnju privukao je 1985. godine glavnom ulogom u kriminalističkom filmu "To Live and Die in L.A." redatelja Williama Friedkina. Samo godinu dana kasnije uslijedila je još jedna uloga koja će obilježiti njegovu karijeru – FBI-jevog profilera Willa Grahama u filmu "Manhunter", prvom filmu u kojem se na velikom platnu pojavio Hannibal Lecter.

Slijedile su zapažene uloge u filmovima poput "Young Guns II", "Fear", "The Contender" i "12 Angry Men", no Petersen je cijelo vrijeme ostajao vjeran kazalištu, odbijajući trajno preseliti u Los Angeles.

Godine 2000. prihvatio je ulogu koja će mu obilježiti život – dr. Gila Grissoma u seriji "Ekipa za očevid". Kao šef noćne smjene forenzičara u Las Vegasu osvojio je publiku smirenošću, inteligencijom i neobičnim pristupom rješavanju zločina.

William Petersen - 4 Foto: Profimedia

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Serija je postala jedan od najvećih televizijskih fenomena 2000-ih, a Petersen ne samo da je bio njezina glavna zvijezda, već i izvršni producent. Za ulogu je bio nominiran za Zlatni globus, a kao producent zaradio je i tri nominacije za nagradu Emmy.

Iako je u vrijeme najveće popularnosti bio jedan od najplaćenijih televizijskih glumaca, Petersen je 2008. godine iznenadio obožavatelje odlukom da nakon devete sezone napusti seriju.

Razlog nije bio sukob ni zasićenje, nego želja za povratkom kazalištu, koje je oduvijek smatrao svojom najvećom ljubavi. Ipak, nije potpuno zatvorio vrata "CSI-ju" pa se nekoliko puta vraćao kao gostujući glumac, uključujući veliko finale serije 2015. godine te nastavak "CSI: Vegas", u kojem je ponovno utjelovio Gila Grissoma 2021. godine.

William Petersen - 1 Foto: Profimedia

Tijekom snimanja serije CSI: Vegas 2021. godine Petersen je završio u bolnici nakon što mu je pozlilo na setu. Njegovi predstavnici tada su objasnili da je riječ o iscrpljenosti nakon višemjesečnog intenzivnog snimanja, a glumac se ubrzo oporavio.

Iz prvog braka ima kćer Maite, dok je sa suprugom Ginom Cirone 2011. godine, uz pomoć surogat-majke, dobio blizance – sina i kćer. U nedavnom intervjuu priznao je kako danas više uživa u ulozi supruga, oca i djeda nego pred kamerama.

"Više nemam ego koji bi me tjerao da ponovno stanem pred kamere", rekao je, dodavši da je ostvario sve što je želio kao glumac.

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Petersen otvoreno kaže da više nema želju prihvaćati nove uloge. Smatra da je imao privilegiju okušati se u kazalištu, filmu i televiziji te da nema potrebu dokazivati se.

Umjesto novih projekata, život danas provodi u Chicagu, okružen obitelji i dugogodišnjim prijateljima, daleko od glamura koji ga je pratio tijekom desetljeća provedenih u Hollywoodu.

Njegovo nedavno pojavljivanje u Los Angelesu podsjetilo je obožavatelje na glumca koji je obilježio jednu televizijsku eru, ali i pokazalo da je nakon iznimno uspješne karijere pronašao ono što je oduvijek tražio – mir izvan svjetala pozornice.

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