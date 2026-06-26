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Pamtite ga?

Proslavio ga je jedan od najvoljenijih mjuzikala svih vremena, a danas ga mnogi ne bi prepoznali

Piše E. G., Danas @ 21:54 Nekad i sad komentari
Barry Pearl - 2 Barry Pearl - 2 Foto: Profimedia

Barry Pearl, kojeg publika najviše pamti kao Doodyja iz kultnog "Briljantina", snimljen je kako uređuje svoj dom u Los Angelesu, podsjetivši na bogatu karijeru obilježenu Broadwayem, televizijskim hitovima i životom daleko od holivudskih skandala.

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