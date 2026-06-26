Proslavio ga je jedan od najvoljenijih mjuzikala svih vremena, a danas ga mnogi ne bi prepoznali

Barry Pearl, kojeg publika najviše pamti kao Doodyja iz kultnog "Briljantina", snimljen je kako uređuje svoj dom u Los Angelesu, podsjetivši na bogatu karijeru obilježenu Broadwayem, televizijskim hitovima i životom daleko od holivudskih skandala.

Glumac Barry Pearl, kojeg će generacije gledatelja zauvijek pamtiti kao simpatičnog Doodyja iz kultnog filma "Briljantin" (Grease), ovih je dana snimljen ispred svog doma u Los Angelesu. Nekadašnji holivudski miljenik danas ima 76 godina, a fotografe nije dočekao na crvenom tepihu, već tijekom sasvim običnog dana provedenog u uređenju okućnice i kućnim popravcima.

U ležernoj kombinaciji majice, traperica, tenisica i bejzbolske kape Pearl je zalijevao travnjak, popravljao ogradu i razgovarao sa susjedima, pokazujući da mu miran život daleko od holivudskog glamura itekako odgovara. Njegova sijeda brada i drukčiji izgled iznenadili su mnoge obožavatelje koji ga pamte kao nasmijanog člana družine T-Birds.

Barry Pearl - 4 Foto: Profimedia

Rođen je 29. ožujka 1950. u Lancasteru u Pennsylvaniji, u židovskoj obitelji. Ljubav prema sceni otkrio je još kao dječak zahvaljujući majci koja ga je upisala na satove plesa. Upravo su ga ples i lokalno kazalište doveli do prvih velikih prilika.

Sa samo 11 godina dobio je ulogu Randolpha McAfeeja u broadwayskoj produkciji mjuzikla Bye Bye Birdie, a potom je nastupio i u originalnoj produkciji mjuzikla "Oliver!", gdje je igrao Artful Dodgera. Kazalište je tako postalo njegov prvi dom, mnogo prije nego što je zakoračio pred filmske kamere.

Prve televizijske i filmske uloge ostvario je tijekom 1960-ih, no pravi proboj dogodio se 1978. godine kada je dobio ulogu Doodyja u filmu "Briljantin".

Barry Pearl - 5 Foto: Profimedia

Kao jedan od članova T-Birdsa glumio je uz Johna Travoltu, Oliviju Newton-John, Jeffa Conawaya i Michaela Tuccija u filmu koji je postao jedan od najvećih mjuzikala svih vremena. Briljantin je bio najuspješniji film 1978. godine i tijekom godina zaradio je gotovo 400 milijuna dolara, a Doody je ostao jedna od njegovih najprepoznatljivijih uloga.

Iako nikada više nije ostvario filmsku ulogu koja bi nadmašila uspjeh "Briljantina", Pearl je desetljećima bio stalno prisutan na televiziji.

Publika ga je gledala u serijama "CPO Sharkey", "Barney Miller", "Eight Is Enough", "Hill Street Blues", "Alice", "Growing Pains", "Murder, She Wrote", "Baywatch", "Beverly Hills, 90210" te "Dr. House2, gdje je 2009. godine gostovao kao liječnik. Nastavio je glumiti i u novijim projektima, paralelno ostajući aktivan na kazališnim daskama.

Barry Pearl - 1 Foto: Profimedia

Posljednjih godina ponovno se intenzivnije posvetio kazalištu, nastupajući u predstavama poput "The Producers", "Baby It's You!", "Happy Days – A New Musical", ali i radeći kao kazališni redatelj te mentor mladim glumcima kroz vlastiti Acting Lab.

Za razliku od brojnih kolega iz Hollywooda, Pearl tijekom više od šest desetljeća duge karijere nije bio poznat po skandalima ni kontroverzama. Njegovo ime rijetko se pojavljivalo u tabloidima, a profesionalni život obilježili su kontinuirani rad u kazalištu, filmu i na televiziji.

Barry Pearl - 3 Foto: Profimedia

Privatni život ipak mu nije bio bez izazova. Pearl se tijekom života ženio četiri puta, a od 2016. godine u braku je sa suprugom Cindy Pearl. Otac je četvero djece, a danas živi povučenijim životom u Los Angelesu, gdje se, osim glume i kazališta, posvećuje svakodnevnim hobijima i radu oko doma.

Iako ga mlađe generacije možda ne prepoznaju na prvi pogled, Barry Pearl ostaje jedno od nezaobilaznih lica Briljantina, filma koji ni gotovo pola stoljeća nakon premijere nije izgubio status jednog od najvoljenijih mjuzikala u povijesti.

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