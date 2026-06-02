Privatni život ove turske ljepotice obilježila je velika tragedija, evo kako izgleda danas

Beren Saat, zvijezda turskih serija, od djevojke otkrivene u televizijskom talent showu postala je jedna od najuspješnijih i najutjecajnijih turskih glumica.

Kada se govori o najvećim zvijezdama turskih serija, ime Beren Saat gotovo se uvijek nalazi na samom vrhu.

Hrvatska publika najbolje je poznaje po ulogama Bihter u seriji "Strasti Orijenta" (Aşk-ı Memnu), Fatmagül u seriji "Izgubljena čast" (Fatmagül'ün Suçu Ne?) i moćnoj sultaniji u povijesnom spektaklu "Kösem". No iza uspješne karijere krije se priča o djevojci iz Ankare koja je slučajno otkrivena na talent showu i postala jedna od najnagrađivanijih glumica Turske.

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Beren Saat - 3 Foto: YouTube Screenshot

Beren Saat - 4 Foto: Profimedia

Rođena je 26. veljače 1984. godine u Ankari. Njezini roditelji Ayla i Hüseyin Avni Saat bili su diplomirani sportaši, a odrasla je uz starijeg brata Cema. Školovala se u prestižnom TED Ankara Collegeu, a nakon mature upisala je studij na Sveučilištu Başkent.

Iako tada nije planirala glumačku karijeru, prijatelji su je nagovorili da se prijavi na televizijsko natjecanje "Türkiye'nin Yıldızları" ("Turske zvijezde"). Završila je kao drugoplasirana, no upravo ju je tamo primijetila slavna producentica Tomris Giritlioğlu, žena koja će joj promijeniti život.

Prije glume radila je reklame i promotivne kampanje, pa se njezini počeci mogu povezati i s modnim svijetom, gdje je njezina fotogeničnost vrlo brzo privukla pažnju oglašivača.

Beren Saat - 1 Foto: YouTube Screenshot

Beren Saat - 2 Foto: Instagram

Glumački debi ostvarila je 2004. godine u seriji "Aşkımızda Ölüm Var", a već godinu dana kasnije dobila je glavnu ulogu u seriji "Aşka Sürgün". Pravu popularnost donijela joj je politička drama "Hatırla Sevgili", no tek je jedna uloga promijenila sve.

Godine 2008. preuzela je ulogu Bihter Yöreoğlu Ziyagil u seriji "Aşk-ı Memnu", koju je hrvatska publika gledala pod nazivom "Strasti Orijenta". Serija je postala fenomen u desecima zemalja, a Berenina interpretacija žene uhvaćene između zabranjene ljubavi i nesretnog braka i danas se smatra jednom od najboljih u povijesti turskih serija.

Za tu je ulogu osvojila dva uzastopna Golden Butterfly Awardsa, najprestižniju televizijsku nagradu u Turskoj, što prije nje nije uspjelo nijednoj glumici.

Nakon uspjeha "Strasti Orijenta" uslijedila je serija Izgubljena čast (Fatmagül'ün Suçu Ne?), u kojoj je tumačila mladu ženu koja pokušava nastaviti život nakon traumatičnog seksualnog nasilja. Serija je otvorila važne društvene teme i izazvala brojne rasprave u Turskoj i svijetu.

Beren je za pripremu uloge čak potražila stručnu psihološku pomoć kako bi što uvjerljivije prikazala složenost lika. Upravo je Fatmagül mnogima i danas njezina najvažnija uloga.

Beren Saat - 4 Foto: Instagram

Beren Saat - 3 Foto: Instagram

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Godine 2015. prihvatila je jedan od najvećih izazova karijere – ulogu Kösem Sultan u seriji "Muhteşem Yüzyıl: Kösem". Naslijedila je glumice koje su ranije tumačile mlađu verziju lika te postala zaštitno lice jednog od najskupljih projekata u povijesti turske televizije.

Serija je postigla velik međunarodni uspjeh, a Beren je tada bila među najplaćenijim glumicama u zemlji.

Osim najpoznatijih televizijskih projekata, gledatelji je pamte i po serijama "İntikam" (turska verzija američke serije Revenge) te Netflixovom hitu "Atiye" (The Gift), koji joj je donio novu generaciju međunarodnih obožavatelja.

Na filmu je ostvarila zapažene nastupe u ostvarenjima "Güz Sancısı", "Gecenin Kanatları", "Benim Dünyam" i međunarodnom projektu "Rhino Season".

Beren Saat - 3 Foto: Profimedia

Beren Saat - 1 Foto: Instagram

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Iako nikada nije bila sklona velikim estradnim skandalima, Beren se nekoliko puta našla u središtu rasprava zbog svojih uloga. Posebno se govorilo o eksplicitnim scenama u "Strastima Orijenta" i "Izgubljenoj časti", dok su ljubavne scene u seriji "Atiye" izazvale burne reakcije na društvenim mrežama.

Turski mediji godinama su pratili i navodne bračne probleme između nje i supruga Kenana Doğulua, no par je unatoč brojnim glasinama ostao zajedno.

Prije nego što je upoznala Doğulua, koji je predstavljao Tursku na Eurosongu 2007., Beren je bila u vezi s glumcem Efeom Gürayem. Njegova iznenadna smrt u prometnoj nesreći ostavila je dubok trag na glumicu, koja je godinama otvoreno govorila o toj boli.

Kenan Doğulu i Beren Saat - 5 Foto: Instagram

Kenan Doğulu i Beren Saat - 3 Foto: Instagram

Godine 2012. započela je vezu s Doğuluom. Par se zaručio 2014., a iste godine vjenčao u Los Angelesu. Njihov brak već više od desetljeća spada među najpraćenije u Turskoj.

Tijekom karijere osvojila je više od 40 nagrada i priznanja te se smatra jednom od najuspješnijih glumica moderne turske televizije. Posebno se izdvajaju Golden Butterfly Awards, kao i brojna međunarodna priznanja za rad u serijama Strasti Orijenta i Izgubljena čast.

Kenan Doğulu i Beren Saat - 6 Foto: Instagram

Nakon uspjeha serije "Atiye", Beren je nastavila birati projekte pažljivije nego ranije. Godine 2023. pojavila se u filmu "Last Call for Istanbul", a početkom 2026. iznenadila je javnost glazbenim debijem pjesmom "CapitaliZoo", koju je snimila sa suprugom.

Danas je, uz glumu, aktivna u humanitarnim kampanjama i inicijativama za prava žena te i dalje uživa status jedne od najvoljenijih i najutjecajnijih zvijezda turske televizije.

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