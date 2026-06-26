Poznatom pjevaču pozlilo na pozornici, nastup je odmah bio prekinut

Lionel Richie prekinuo je prvi koncert svoje nove turneje nakon što mu je pozlilo na pozornici.

Lionel Richie bio je prisiljen prekinuti prvi koncert svoje nove turneje nakon što mu je pozlilo na pozornici. Slavni glazbenik nastupao je u Grand Casino Areni u St. Paulu u američkoj saveznoj državi Minnesoti, gdje je tijekom izvedbe pjesme "Three Times a Lady" iznenada napustio pozornicu.

Nakon otprilike 40 minuta publici se obratio član njegova benda, saksofonist Dino Soldo, koji je objasnio da se koncert neće nastaviti.

"Nažalost, Lionel se ne osjeća dobro. Neće moći nastaviti. Dodatne informacije bit će dostupne", rekao je.

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Because he was feeling dizzy and strange, @lionelrichie performed Dancing on the Ceiling sitting down on opening night @grandcasarena pic.twitter.com/5LYk5unI9s — Jon Bream (@jonbream) June 25, 2026

Richie i njegov tim zasad se nisu oglasili o njegovu zdravstvenom stanju.

Posjetitelji koncerta ispričali su da je glazbenik tijekom nastupa djelovao iscrpljeno te da je nekoliko puta zastao. Prema njihovim riječima, publici je rekao da mu se vrti u glavi.

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BREAKING: Lionel Ritchie concert in St Paul at Grand Casino Arena canceled mid-show. Ritchie sat down on stage during “Dancing on the Ceiling”, said he felt dizzy. Performed one more song at piano, “Three Times a Lady”, then announced unplanned intermission. Did not return. pic.twitter.com/RNalkYHnmG — Patrick Kessler (@PatKessler) June 25, 2026

"Dovoljno dugo sam u ovom poslu, ako vam se vrti u glavi, sjednite! Ako se ne osjećate dobro, sjednite", navodno je poručio okupljenima.

Koncert je dio zajedničke turneje s bendom Earth, Wind & Fire, koja uključuje nastupe u 26 gradova diljem SAD-a.

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