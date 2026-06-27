Kolinda Grabar-Kitarović u sav glas pjevala i plesala s hrvatskim navijačima u Philadelphiji!

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ponovno je pokazala da je jedna od najomiljenijih osoba među hrvatskim navijačima.

Uoči utakmice hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, hrvatski navijači u Philadelphiji priredili su večer za pamćenje, a u središtu pozornosti našla se bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

Dobro raspoložena Kolinda cijelu je večer provela među navijačima, fotografirala se s okupljenima, razgovarala s iseljenicima i ljubiteljima nogometa te se bez zadrške prepustila odličnoj atmosferi. Uz osmijeh na licu zaplesala je i zapjevala s hrvatskim navijačima, koji su je srdačno pozdravili i nagradili pljeskom.

Kolinda Grabar Kitarović s navijačima u Philadelphiji - 6 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Kolinda Grabar Kitarović s navijačima u Philadelphiji - 5 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Kolinda Grabar Kitarović s navijačima u Philadelphiji - 4 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Za glazbeni dio večeri bio je zadužen Steve Mesić Ludin, koji je svojim nastupom rasplesao prepunu dvoranu. Njegov repertoar domoljubnih i zabavnih hitova podigao je atmosferu do usijanja, a publika je od prve do posljednje pjesme pjevala uglas.

Kolinda Grabar Kitarović s navijačima u Philadelphiji - 3 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Kolinda Grabar Kitarović s navijačima u Philadelphiji - 1 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Dvoranom su se vijorile hrvatske zastave, dominirali su crveno-bijeli dresovi i kockice, a navijačka euforija bila je na vrhuncu uoči važnog nastupa Vatrenih. Brojni okupljeni iskoristili su priliku za zajedničke fotografije s Kolindom Grabar-Kitarović, koja je još jednom pokazala koliko uživa u druženju s hrvatskim navijačima gdje god se oni nalazili.

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