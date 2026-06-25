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Franka nam je otkrila kako izgledaju utakmice Vatrenih u domu nje i Ćorluke: "Grizu se nokti..."

Piše E. G., Danas @ 10:03 Celebrity komentari
Franka Batelić Franka Batelić Foto: Neva Zganec/Pixsell

Franka Batelić Ćorluka za Showbuzz.hr progovorila je o ljubavi prema kazalištu, izazovima koje su joj donijeli mjuzikli, obiteljskoj atmosferi tijekom Svjetskog prvenstva te otkrila da su joj upravo suprug Vedran Ćorluka i njihova djeca najveća inspiracija i motivacija u životu.

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Intervju s Frankom Batelić Ćorluka
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Franka nam je otkrila kako izgledaju utakmice Vatrenih u domu nje i Ćorluke: "Grizu se nokti..."
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