Franka nam je otkrila kako izgledaju utakmice Vatrenih u domu nje i Ćorluke: "Grizu se nokti..."

Franka Batelić Ćorluka za Showbuzz.hr progovorila je o ljubavi prema kazalištu, izazovima koje su joj donijeli mjuzikli, obiteljskoj atmosferi tijekom Svjetskog prvenstva te otkrila da su joj upravo suprug Vedran Ćorluka i njihova djeca najveća inspiracija i motivacija u životu.

Iza Franke Batelić Ćorluke jedna je od najuzbudljivijih godina u karijeri. Nakon što je zablistala u mjuziklima "SIX", "Priča sa zapadne strane" i "Cabaret", popularna pjevačica dokazala je da se jednako dobro snalazi i na kazališnim daskama.

U razgovoru za Showbuzz.hr otkrila je kako joj je kazalište promijenilo pogled na umjetnost, zašto se zaljubila u mjuzikle, kako izgledaju dani uoči utakmica hrvatske reprezentacije u domu Ćorluka te što joj je danas najveći životni pokretač.

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Franka Batelić Ćorluka Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Franka Batelić - 3 Foto: Instagram

Franka priznaje kako joj je upravo rad u kazalištu otvorio potpuno novi svijet.

"Kazalište mi je donijelo jednu potpuno novu dimenziju umjetničkog izražavanja. Dalo mi je slobodu koju do sada nisam razumjela. Kao pjevačica navikla sam prenositi emociju kroz pjesmu, ali tu pjesmu pjevam ja – Franka, dok kazalište traži da živite lik svaki put kad stanete na pozornicu, da ga razvijate i istražujete. Svaka je predstava živi organizam, svaka je različita, u svakoj donesem nešto novo i kući odlazim s novom lekcijom. Naučilo me strpljenju, disciplini i još većem povjerenju u vlastitu intuiciju", kaže Franka, ističući kako joj je posebno drag bio timski rad s kolegama te redateljima Igorom Barberićem i Leom Mujićem.

Franka Batelić, Premijera mjuzikla Six Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Iako su u svijetu mjuzikli čest izbor glazbenika koji se žele okušati u glumi, u Hrvatskoj su takvi iskoraci još uvijek rijetki. Franka smatra da se situacija polako mijenja te zahvaljuje kazalištima koja su otvorila vrata izvođačima izvan stalnih ansambala.

"Moram se zahvaliti Kazalištu Komedija, HNK-u Ivana pl. Zajca u Rijeci i HNK-u Zagreb što su otvorili svoja vrata i nama koji nismo dio ansambla matične kuće. U Hrvatskoj to još uvijek ide polako te mogu govoriti jedino iz vlastitog iskustva. Za mene je taj iskorak došao prilično prirodno jer sam oduvijek voljela spoj glume, plesa i pjevanja. Obožavam mjuzikle, no nekako se do prošle godine jednostavno nije dogodio trenutak da se sve spoji i da dobijem priliku. Mjuzikl je zapravo mjesto gdje se susreću sve moje ljubavi i priznajem da sam se bespovratno zaljubila u ovu vrstu scenskog izričaja."

Franka Batelić Foto: Luka Dubroja

Franka Batelić Ćorluka - 2 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Jedan od najvećih izazova bila joj je uloga Anite u kultnom mjuziklu Priča sa zapadne strane. Priznaje da ju je u početku bilo strah preuzeti lik koji iza sebe ima desetljeća slavnih interpretacija.

"Bila sam prestravljena", kaže kroz smijeh. "Anita je lik koji nosi veliku povijest i iza kojeg stoje fantastične interpretacije. U jednom trenutku prelomila sam i prestala se opterećivati usporedbama te sam odlučila pronaći svoju Anitu. Najvažnije mi je bilo ostati iskrena prema liku i priči, ali joj dati i dio vlastitog senzibiliteta."

Dodaje kako ju je upravo Anitina kombinacija snage i ranjivosti najviše privukla.

"Volim snažne ženske likove koji imaju stav, ali istovremeno pokazuju ranjivost. Anita je hrabra, strastvena i ne odustaje od svojih uvjerenja, ali zapravo se i u njoj krije krhka emotivka koja želi da se čuje i njezin glas u tom velikom, surovom svijetu. Upravo ta kombinacija snage i emocije bila mi je najprivlačnija. Naravno da sam se pronašla u njezinu liku i smatram da se svaka žena u nekom trenutku može prepoznati u njezinoj borbi da uvijek ostane svoja. A svi znamo da je ta borba najteža."

Franka Batelić - 3 Foto: Boris Scitar/Pixsell

Kazalište ju je, priznaje, potpuno osvojilo, a vrata novim glumačkim izazovima ostavlja širom otvorenima.

"Nikad ne znaš što nosi sutra. Nastavit ću živjeti Anitu, Sally i Katarinu Aragonsku na kazališnim daskama, a tko zna, možda jednako slučajno kao i audicije za ove mjuzikle dođe i neki novi projekt. Mislim da sam na vlastitom primjeru naučila da nikada nije kasno te da treba vjerovati u sebe, boriti se i prihvaćati izazove."

Neizostavan dio Frankina identiteta ostaje Istra, kojoj se uvijek vraća.

"Istra je moj dom, mjesto kojem se uvijek vraćam i iz kojeg crpim mir i joie de vivre. Svatko nosi svoj zavičaj u sebi, a ja ga nosim kroz emocije, mentalitet i način na koji živim. Svojom Istrom inspirirala sam se i pri kreiranju vlastitog kozmetičkog brenda Frankly good, gdje su upravo Istra te bogatstvo njezine flore i faune bili glavna inspiracija za promicanje ljepote zdravih navika i naglašavanje prirodne ljepote svake žene", kazala je Franka.

"Sigurna sam da će jednog dana nastati i glazbeno-scenski projekt inspiriran rodnim krajem jer mi je moja Istra toliko toga dala da joj dugujem sve."

Dok traje Svjetsko prvenstvo, u domu Ćorluka vlada posebna atmosfera jer je Vedran Ćorluka ponovno dio stručnog stožera hrvatske reprezentacije.

Franka Batelić, Vedran Ćorluka Foto: Instagram

Franka Batelić Foto: Instagram

"Oblači se dres, spremaju se grickalice, ali grizu se i nokti od nervoze", smije se Franka. "Glasno je i nabrijano, kao u većini domaćinstava. Obožavam prvenstva jer vidiš koliko sport može ujediniti ljude."

Prisjećajući se povijesnog srebra iz Rusije 2018., u čijem osvajanju je sudjelovao i njezin suprug, kaže da joj prve na pamet padaju dvije riječi.

"Apsolutno ludilo. Mislim da te dvije riječi najbolje opisuju 2018. godinu. Sjećam se nevjerojatne energije, zajedništva, kaosa i osjećaja kolektivnog ponosa. To su i nama koji smo gledali, a pogotovo dečkima na terenu, uspomene za cijeli život. Highlight života. A toga, naravno, postanemo svjesni tek kada taj trenutak prođe", poručila je naša pjevačica.

Franka Batelić Ćorluka - 4 Foto: Neja Markicevic / CROPIX

Franka Batelić Ćorluka - 5 Foto: Josip Moler / CROPIX

Kada bi danas mogla razgovarati s Frankom koja je tek zakoračila na estradu, poručila bi joj samo jedno – da vjeruje svom putu.

"Poručila bih joj da vjeruje svom putu i da se ne boji promjena. Ponekad stvari ne idu onako kako smo zamislili, ali upravo nas to gradi, mijenja i izaziva. Rekla bih joj da bude strpljiva, hrabra i da nikada ne izgubi ljubav prema glazbi jer je ona bila i ostala njezin najveći pokretač te će je odvesti u prekrasnim smjerovima."

Danas, nakon brojnih glazbenih uspjeha, kazališnih izazova i obiteljskog života, priznaje da ju više od svega motivira osjećaj ispunjenosti.

Franka Batelić Ćorluka - 4 Foto: Instagram

Franka Batelić Foto: Igor Soban/PIXSELL

"Najviše me motivira osjećaj ispunjenosti. A ispunjen si kada je sve što voliš u balansu. Naravno da volim izazove i da me veseli svaki novi projekt, ali obitelj i moja djeca ono su što me uzemljuje, daje mi mir, svjetlo i potpuno novu perspektivu. Ništa na svijetu ne može dati toliko snage i motivacije kao osjećaj da su moja djeca sretna, zadovoljna i zdrava. Ništa se ne može mjeriti s time. Najvažnije mi je da ono što radim ima smisla, da me veseli i da mogu biti prisutna u svim ulogama koje imam – kao umjetnica, supruga i majka", zaključila je Franka.

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