Black Eyed Peas rasplesali Bundek: Tisuće pjevale najveće hitove legendarne grupe

Legendarni Black Eyed Peas prvi su put nastupili u Hrvatskoj te pred tisućama raspjevanih fanova priredili glazbeni spektakl uz najveće hitove koji su obilježili posljednja dva desetljeća.

Zagrebački Bundek u petak navečer postao je središte jednog od najvećih glazbenih događaja godine. Legendarni američki sastav Black Eyed Peas prvi je put nastupio u Hrvatskoj i pred tisućama obožavatelja priredio koncert ispunjen hitovima, plesom i vrhunskom produkcijom.

Publika je od prvih taktova pokazala zašto je ovaj koncert bio jedan od najiščekivanijih događaja ljeta. Redali su se svjetski hitovi poput "I Gotta Feeling", "Where Is The Love?", "Pump It", "Let's Get It Started", "Boom Boom Pow", "My Humps" i brojni drugi, a atmosfera na Bundeku tijekom cijele večeri bila je na festivalskoj razini.

Black Eyed Peas - 6 Foto: Nika Leovac

Black Eyed Peas - 5 Foto: Nika Leovac

Posebno dojmljiva bila je produkcija koncerta. Veliki LED ekrani, impresivni svjetlosni efekti, laserski show i vrhunski razglas dodatno su naglasili spektakl koji je organizirao Lollipop, potvrdivši ambiciju organizatora da Zagreb pozicioniraju među velike europske koncertne destinacije.

Black Eyed Peas - 1 Foto: Nika Leovac

Večer je otvorio Baby Lasagna, jedan od najpopularnijih domaćih izvođača, koji je svojim energičnim nastupom zagrijao publiku prije izlaska američkih superzvijezda. Njegov nastup bio je odličan uvod u večer koja će ostati upamćena kao prvi hrvatski koncert Black Eyed Peasa.

Black Eyed Peas - 3 Foto: Nika Leovac

Black Eyed Peas - 2 Foto: Nika Leovac

Koncert na Bundeku imao je dodatnu težinu jer je Zagreb bio jedan od samo 14 europskih gradova na ovogodišnjoj turneji Black Eyed Peasa, a ujedno i jedini grad u regiji koji je ugostio ovaj legendarni bend.

Black Eyed Peas već tri desetljeća spajaju hip-hop, pop, elektroniku i plesnu glazbu te iza sebe imaju više od 35 milijuna prodanih albuma, preko 120 milijuna prodanih singlova i čak šest nagrada Grammy. Njihovi koncerti i danas privlače publiku svih generacija, što se još jednom potvrdilo i na zagrebačkom Bundeku.

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