Bodrio ju partner Ivan u publici: Jelena Rozga pokazala isklesani trbuh i figuru za poželjeti

Jelena Rozga obilježila je 30 godina karijere spektakularnim koncertom u Splitu, a sve je poglede ukrala odvažnim modnim izdanjem koje je otkrilo njezin isklesani trbuh i besprijekornu figuru.

Jelena Rozga priredila je večer za pamćenje na drugoj večeri festivala Melodije Jadrana, no osim spektakularnim koncertom, sve je oduševila i svojim besprijekornim izgledom. Pjevačica, koja ove godine obilježava velikih 30 godina uspješne glazbene karijere, na pozornicu Galerije Meštrović stigla je u efektnoj bijeloj modnoj kombinaciji koja je u prvi plan stavila njezinu zavidnu figuru.

Kratki sako, čipkasti top i hlače niskog struka otkrili su njezin isklesani, mišićavi trbuh, dok je elegantan, minimalistički styling dodatno naglasio vitku liniju po kojoj je Rozga godinama prepoznatljiva. Publika nije skidala pogled s pjevačice, koja je tijekom gotovo dvosatnog nastupa zračila energijom i samopouzdanjem.

Jelena Rozga - 6 Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX

Jelena Rozga - 3 Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell

Jelena Rozga - 4 Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell

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Među onima koji su joj pružali podršku iz prvih redova bili su i njezin partner Ivan Huljić, koji je koncert pratio s osmijehom na licu, kao i njegova majka Vjekoslava Huljić, dugogodišnja autorica brojnih Jeleninih hitova. Njihov dolazak nije promaknuo okupljenima, a mnogi su primijetili kako su s ponosom pratili svaki trenutak njezina nastupa.

Ivan Huljić Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell

Vjekoslava Huljić Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL/Pixsell

Nakon što je festival u četvrtak otvorio nastup legendarne talijanske grupe Ricchi e Poveri, druga večer Melodija Jadrana u potpunosti je pripala Jeleni Rozgi, koja je još jednom dokazala zašto je jedna od najvećih domaćih glazbenih zvijezda. Ovoga puta, osim glasom i emocijom, sve je osvojila i modnim izdanjem koje je savršeno istaknulo njezinu besprijekornu formu.

Jelena Rozga - 5 Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell

Jelena Rozga - 2 Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX

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