Ljepota ju je proslavila, ali onda i uništila: Šokantna transformacija žene koju su svi obožavali!

Lyn May - 5 Foto: Afp

Nekad je bila najljepša žena latinske Amerike, a danas ne liči na sebe.

Lyn May, rođena kao Lilia Mendiola de Chi 1952. godine u Acapulcu, Meksiko, jedna je od najpoznatijih i najkontroverznijih figura latinoameričke estrade. Karijeru je započela kao egzotična plesačica (vedette), a postala poznata i kao glumica i pjevačica s osebujnim stilom, vatrenim nastupima i upečatljivim izgledom.

Sedamdesetih godina postala je nezaobilazna figura u svijetu meksičkog "cine de ficheras" – filmskog žanra koji je kombinirao erotiku, komediju i društvenu satiru. Lyn May je u to vrijeme bila seks simbol – poznata po dugoj crnoj kosi, zavodljivim oblinama i plesačkim vještinama. Nastupala je širom Latinske Amerike i u filmovima s tadašnjim vodećim glumcima i komičarima.

Lyn May - 7 Foto: Profimedia

Lyn May - 4 Foto: Profimedia

Lyn May je bila u braku s Antoniom Chi-Xuom, bogatim kinesko-meksičkim biznismenom iz Meride, Yucatán. On je bio njezina velika ljubav, ali i značajna figura u njezinom ranom životu. Njihova veza nije bila bez poteškoća – Antonio je navodno bio posesivan i ljubomoran, što je Lyn May više puta javno priznala.

Pogledaji ovo Celebrity Uznemirujuća snimka! Još jedna pjevačica umalo stradala zbog tehničkog kvara

Unatoč neslaganjima, njihov brak je imao dubok emocionalni naboj. Antonio je navodno financirao dio njezine karijere i poslovnih pothvata, no veza je završila tragično – Chi-Xu je umro pod nejasnim okolnostima, što je ostavilo dubok trag na Lyn May. Nakon njegove smrti, rijetko je govorila o njemu, osim što ga je spominjala kao "jedinog čovjeka kojeg je zaista voljela".

Lyn May - 1 Foto: Profimedia

Ovaj gubitak, kako su izvještavali tabloidi, navodno je bio prekretnica u njezinom životu, koja je dovela do faze izolacije, emocionalnih problema i kasnije – tragičnih pokušaja da estetskim operacijama zadrži mladolikost i privlačnost koju je gubila s godinama.

Lyn May - 2 Foto: Profimedia

U želji da očuva svoju ljepotu i mladost, Lyn May se podvrgla brojnim estetskim zahvatima. No umjesto kod stručnjaka, odlučila se za jeftine i neregulirane tretmane. U lice su joj ubrizgavani industrijski silikon i ulje za bebe, što je uzrokovalo teška oštećenja tkiva, deformacije i trajne posljedice.

Njene najnovije fotografije pogledajte OVDJE.

Lyn May - 3 Foto: Instagram

S vremenom, lice joj je postalo neprepoznatljivo – izgubila je simetriju, koža je bila natečena i neravna, a izražajne crte koje su je proslavile zamijenila je maskasta, nepomična grimasa. Postala je simbol tragičnih posljedica loše izvedenih estetskih zahvata.

Pogledaji ovo Celebrity Domaća glumica prije dolaska prvog djeteta pokazala čovjeka koji joj je osvojio srce!

Nakon što su deformacije postale očite, umjesto suosjećanja, dočekala ju je sprdnja. Mediji i publika su je počeli prikazivati kao "čudovište plastike", što je dodatno pogoršalo njezino mentalno stanje. Ipak, Lyn May je odlučila iskoristiti tu pažnju te se transformirala u ikonu pop-kulture – pojavljujući se u memeovima, spotovima, emisijama i društvenim mrežama.

Unatoč svemu, nije se povukla – prigrlila je svoju sudbinu, čak često i provocirala javnost ekscentričnim izjavama (kao tvrdnjom da je trudna u 68. godini).

Lyn May - 1 Foto: Instagram

Lyn May - 2 Foto: Profimedia

Lyn Mayin život nosi važnu poruku o pritisku slavne osobe da zadrži mladost i o opasnostima neodgovornog estetskog “usavršavanja”. Njezin slučaj nije samo tragična priča o uništenom licu, već i upozorenje o tome kako društvo s lakoćom ponižava ljude koji se suoče s posljedicama loših odluka – čak i kada su te odluke rezultat emotivne traume i gubitka.

Pogledaji ovo Celebrity Tijelo iz snova! Naša zanosna sportska novinarka novom objavom raspametila fanove

Danas, Lyn May ostaje aktivna, iako više kao fenomen nego kao umjetnica – primjer kako se granica između slave, tragedije i samoparodije može zbrisati kada izgubiš kontrolu nad vlastitim imidžem.

Galerija 10 10 10 10 10

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ministar Habijan pozirao s popularnom hrvatskom zvijezdom, ni on nije propustio ovaj koncert!

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Ovo nije Ana! Poslije ovih fotografija više nije upitno da je braku legendarnog nogometaša došao kraj