Ne možete ni zamisliti koliko je lijepa nekad bila ova žena, a strast za operacijama pretvorila ju je u ovo!

Lyn May nekada je bila jedna od najljepših meksičkih i latinoameričkih glumica, no šarlatanstvom svojih liječnika izgubila je nekadašnju ljepotu

Meksička plesačica i glumica Lyn May na sceni se nalazi od 1970-ih godina, a već tada uvrštavali su je među najljepše žene u Latinskoj Americi, a ponekad čak i u svijetu. Svoju egzotičnu ljepotu dugovala je svojim roditeljima koji su se u Meksiko doselili iz Kine, a upravo je ona osvojila jednog neimenovanog meksičkog predsjednika čijom ljubavnicom je bila nekoliko godina.

Rođena 1952. u Acapulcu, Lyn May je započela karijeru u kazalištu, a njezin talent kasnije ju je doveo do prilika u filmovima i glazbi, ostvarivši uloge u gotovo 50 projekata.

Međutim, zbog starenja je počela osjećati sve veći pritisak standarda ljepote, zbog čega se počela podvrgavati plastičnim operacijama. Upravo je zbog njih postala metom prevare liječnika koji su joj umjesto botoksa ubrizgavali mješavinu ulja za bebe i jestivog ulja, što je dovelo do teškog deformiteta njezinog lica.

Oh my GOD ITS LYN MAY MY QUEEN!! 😍😍

(lyn may is a Chinese Mexican former vedette, her peak was in the 70's and 80's and became disfigured when she was scammed and injected with cooking oil instead of botox, she's 71 now) pic.twitter.com/YIs9CZVNh5