Maja Šuput o sinu koji je zvijezda društvenih mreža: ''Nevjerojatno je kako spaja i ljude koji ga ne poznaju, ima karizmu!''

Ove nedjelje počinje nova sezona Supertalenta, a prva audicijska epizoda donosi deset zabavnih točaka koje ne smijete propustiti! I ove godine jedna od članica žirija je Maja Šuput s kojom smo porazgovarali uoči prve emisije.

Samo što je završila s ljetnom turnejom, Maja Šuput opet je u radnom pogonu te ćemo je i ove jeseni, već od ove nedjelje, gledati u novoj sezoni Supertalenta.

Uoči prve emisije porazgovarali smo s našom pjevačicom kojoj je poslovni raspored, malo je reći, pretrpan.

''Ljeto je bilo možda previše radno za neki normalan ukus. Bilo je previše koncerata, ali opet, kad si izvođač, uvijek si sretan da je previše. Radili smo većinom koncerte na trgovima, bilo je možda 2-3 noćna kluba, sve ostalo su bili trgovi. Iz godine u godinu je uglavnom tako što me najviše veseli. Samo u osmom mjesecu sam odradila 15 trgova, to je ono što znam napamet, a di je sedmi mjesec. Bilo je zaista, zaista nevjerojatno, to su tisuće, tisuće, tisuće i tisuće ljudi svaku večer, toliki kilometri po ovoj vrućini… bilo je ono zaista wow. S druge strane, onda slobodan dan provedeš s obitelji cijeli dan, dijete, muž, igre bez granica. Dijete nema baš osjećaj da si ti po noći radio. Tako da, bilo je wow i iscrpljujuće. Utisci su takvi da jedva čekam pošteni godišnji'', priznala nam je Maja koja na gotovo svako svoje putovanje vodi i neodoljivog sina Blooma.

Je li ponekad izazovno sve balansirati s djetetom ili se on odlično snalazi?

''Zapravo Bloom je vrlo povlašten i uživa sve blagodati ljeta, mora i udobnog putovanja. Bloom je bio mjesec dana u Istri, otkud sam ja putovala na gaže, a onda je bio mjesec dana u Dalmaciji. Tako da nije on putovao sa mnom, on je bio u bazi. Samo jednu večer je bio na Hvaru sa mnom na koncertu jer je počinjao u super pristojno doba i on je ostao samo 30 minuta. Gledao je sve u čudu, bilo mu je fora, a nakon pola sata je rekao tati - Možemo li sad u garderobu slušati Justina Biebera?. Eto, toliko o tome, ali mi je nakon toga rekao da mu je bilo super i da jedva čeka da ide ponovo'', ispričala nam je Maja.

On je često i glavna zvijezda kad ga Maja trenutke s njim objavi na društvenim mrežama. Vidi li već sad njegovu umjetničku crtu koju je naslijedio od nje?

''Vidim ja da je zvijezda, iako nisam ja mislila da će ljudima to biti toliko zabavno. Naravno, uvijek misliš da je to najzabavnije tebi kao roditelju, ali zaista to kako on zapravo spaja ljude u nekakvim mišljenjima, to je nevjerojatno. Ljudi koji ga poznaju i ne poznaju imaju isto mišljenje o njemu. Očigledno, kako se u narodu kaže, da ima karizmu. Ima definitivno umjetničku notu. Prvo sam mislila da ajde ono kako je mali pa pjeva i pleše, ali sad već ima tri i pol godine i dalje nije krenuo na loptu. To kako on osjeća muziku i kako bi on slušao glazbu koja uopće nije za djecu i uživa i u muzici, i u gledanju kako plešu, a pogotovo u pjevanju na stranim jezicima, to je baš fora za gledati. I eto, ljudima je smiješno da jedan dečko ima takvu ekspresiju dok pjeva, jer obično je taj dio rezerviran za curice. Tako da vjerujte mi, imam njegovih videa gdje tako pjeva valjda 2 milijuna. Naravno, objavim rijetko tu i tamo neki jer mislim da bi na kraju profil bio njegov, a ne moj, da ih pustim sve. Na kraju dana treba to i dozirati, ali nekad ne mogu ni ja odoljeti. Nekad mu se smijemo i ne možemo vjerovati što sve iz njega izađe i na koji način'', priznala je Maja.

Koji joj je najdraži dio posla kojim se bavi, a koji je pak malo manje drag?

''Najdraži dio posla mi je naravno ići na svirku i pjevati, pjevati ljudima, to je to. Dođem na svirku – garderoba, hotel, bend, lagana večerica s bendom i krećemo u zezanciju. Imam super bend, zajedno smo 100 godina i ozbiljno tulumarimo kad sviramo. Doživljavamo to jako profesionalno i ozbiljno, ali s druge strane, moje pravilo je da nam uvijek mora biti zabavno. Onog trena kad nam prestane biti zabavno, to ćemo doživjeti kao čistu zaradu i to će se osjetiti. Znači, mora se znati da je to ugodno s korisnim i da je to izlazak. Najviše volim to, iako je najnapornije. Ono što najviše mrzim je snimanje spotova. To mi je toliko naporno, dosadno, izmišljanje tople vode. Potrošim abnormalno puno novaca, promijenim 5 milijuna stajlinga, nikad nema kraja tom snimanju. Jednostavno, to kad vidite da se ja tamo kao smijem, to je vjerojatno jer mi je režiser rekao da se smijem. Što se mene tiče, najradije bih patila nekom da to radi umjesto mene. Bezbroj puta slušaš svoju pjesmu, pa hajmo ispočetka, pa iz ovog kuta, pa iz onog kuta… Eto, sad sve znate'', ispričala nam je Maja u svom stilu.

Na pozornici uvijek napravite pravi show, ali kako uspije prenijeti pozitivnu energiju kad joj baš i nije idealan dan?

''A gledajte, kako… To je opis posla. Ljudi su platili kartu da se zabave, nikoga nije briga što ja imam neki problem. I to nikoga ne bi ni trebalo biti briga. Jednostavno to je entertainment, to je showbiz, to je zabava i ne postoji loš dan. On ne trpi moju osobnu emociju, odnosno osjećaj slabosti, patnje, bola – to ljude ne interesira. To nije taj segment poslovanja di si ja mogu dozvoliti da me boli zub ili da mi je nešto ili da uopće imam neki privatni teži problem. Jednostavno, showbiz ne trpi takvu vrstu emocije'', objasnila je naša omiljena pjevačica.

Počinje i nova sezona showa Supertalent. Koliko uživa u tom projektu i što očekuje ove godine?

''Joj, moj najdraži Supertalent, uvijek bio uvijek ostao! Što reći, jednostavno ta priča oko nas žirija, kandidata, oko toga što nikad ne znaš što da očekuješ – to je genijalno. Svake godine je izazovno i uvijek se nakon 3 dana pitam je li moguće da smo se ponovo u to upustili i onda jednostavno svake godine opet bude super zanimljivo, veselo, nove svađe, nove ljubavi… Svake godine sam opet najsretnija i najumornija'', zaključila je.

Njezine kreacije tijekom showa uvijek ukradu veliku pažnju, umiješa li i ona nekad svoje prste u osmišljavanju zajedno s Markom Grubnićem?

''Moram priznati da ne, nemam ni želja nikakvih, evo stvarno ne. Ne znam da sam kroz godinu iskomentirala nešto. Ja to njemu prepustim od prvog dana i nikad ne pitam što ću nositi. I onda kada on mene obuče mislim si Isuse Bože koliko stvari, a on kaže - Pričekaj, sad tek ide stajling – i onda vadi krune, rukavice, cvjetove i tako dalje. Ne miješam se, to nije moj dio posla. Ja sam prezadovoljna s načinom na koji on to radi i to tak' mora bit'. Ne moramo se petljati tamo gdje nam nije mjesto'', smatra Maja.

Osim pjevanja, Maja je i uspješna poduzetnica. Ima li neki projekt na kojem biste željeli raditi, ali još ga niste realizirali?

Naravno, ima više projekata na kojima sam nešto započela ili zamislila ili sam u fazi pregovora. Vremena nemam, ali definitivno želja i nekakvih planova za projekte u budućnosti ima, tako da će biti još puno toga.

