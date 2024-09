Sin Michaela Jacksona napokon je objasnio zašto im je otac stavljao maske na lice kad bi izašli na ulicu

Prince Jackson, sin Michaela Jacksona, otkrio je pravi razlog zašto im je njihov otac prekrivao lice kad god bi išli u javnost.

Pokojni Kralj popa Michael Jackson godinama je oduševljavao svojim plesnim koracima i pjesmama s kojima je osvajao glazbene liste.

Poslije njegovog odlaska 2009. godine, iza njega je ostalo troje djece - Michael Joseph Jr., poznatiji i kao Prince (27) i Paris-Michael Katherine (26) te Prince Michael, poznatiji pod nadimkom Blankett (22).

Za vrijeme njihovog djetinjstva, Jackson bi im često prekrivao lica, a u jednom intervjuu Prince je otkrio i razlog.

“Rekao nam je da je razlog za maske to što želi da imamo svoj život bez njega. Mislim da nikad nisam razmišljao o tome jesu li druga djeca živjela tako kad sam bio mlađi. Ali kad sam saznao tko je on, shvatio sam da to nije normalno", izjavio je Prince.

"Sjećam se da sam bio u Disneylandu i otišao sam do prozora, a tamo su bili svi ti obožavatelji koji su mi mahali i slikali me. Mislio sam da je to normalno, pa sam samo mahnuo."

Iako je očeva strana obitelji uključena u glazbu, Prince se orijentirao prema produkciji i režiji te je završio studij poslovne administracije na sveučilištu Loyola Marymount University.

Ipak, Prince smatra kako bi njegov otac bio ponosan na sva njegova postignuća.

