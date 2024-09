Majin Bloom ovo nema pojma o svojoj majci: ''Ujutro se pretvaram da sam odmorna i nastavim dan s njim...''

Maja Šuput u jednoj emisiji otkrila je što njezin sin Bloom o mami još ne zna, kad njemu završi dan, njoj tek počinje.

Maja Šuput gostovala je u emisiji ''Kod nas doma'' pa otkrila detalje odnosa sa svojim sinčićem Bloomom.

Naime, kad njegova mama ode na koncert, trogodišnji dječak o tome nema pojma.

''Ja radim po noći, tako da ja idem od kuće tek kada on ide spavati. I dođem nazad dok on još spava'', rekla je Maja.

''On u većini slučajeva nema pojma da sam ja bila vani, samo što je kod mene drukčije to što se ja ujutro pretvaram da sam odmorna pa se dignem kad i on. Što znači da nisam spavala pa idem dalje u dan i navečer na svirku. Drugi bi ljudi vjerojatno odspavali, ali ja ne'', dodala je.

Bloom i njegov tata Nenad Tatarinov mamu Maju prate u svako mjesto gdje nastupa, a nekoliko ranijih koncerata Bloom je doživio i na svoje oči, pa je tako u Jelsi na Hvaru svirao bubnjeve.

Inače, od ove nedjelje Šuput ponovno gledamo na Novoj TV, i to u novoj sezoni najgledanijeg domaćeg showa ''Supertalent''.

Za IN magazin najavila je da gledatelji mogu očekivati i malo drukčiju Maju.

'''Mislim da ću ostaviti mnoge u šoku, da, ja sam se taj dan osjećala dosta dobro i malo sam bila vražićak, napravila sam stvarno stvar koju nisam trebala. Nije da je meni žao, znam da sam napravila krivo, ali i dalje me to jako veseli'', rekla je.

Maja je nedavno proslavila 45. rođendan

