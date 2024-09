Martina Tomčić uoči početka nove sezone Supertalenta nam je otkrila: "Jednom sam otišla s pozornice..."

Najgledanija zabavna emisija "Supertalent" uskoro se vraća na male ekrane. Jedanaesta je to sezona - već ju iščekuju i gledatelji i poznata četvorka iz žirija, koja se veseli snimanjima, ali i zajedničkim druženjima. Kada se okupe, štošta od njih možete doznati.

Stiže nova, 11.sezona Supertalenta! Martina, Maja, Fabijan i Davor ponovno su se okupili i priznali koliko su si tijekom stanke između sezona nedostajali:



''Jesu, teško to javno priznajem'', izjavila je Martina u svom stilu.

''Jako su mi nedostajali kompići iz žirija i sad već nekako uobičajeno je da taj jedan dio godine ostavljam za druženje s njima i taj jedan ludi život koji se ovdje događa'', kaže Fabijan.

''I onda ono razno razne su reakcije u tijeku, ali mi smo različiti i to je užasno fora'', dodala je Maja,

''Ali imamo mi tu malo neobičnu zajedničku energiju, koja je naizgled nespojiva, i naizgled puna nekakvih turbulencija, ali užasno je zabavno, fakat je zabavno'', zaključila je Martina.



Zato je zabavno doznati i koliko su se družili, zajedno radili, tko kome dolazi na nastupe, tko nikad ne odlazi na nastupe, ali i tko, čini se, izbjegava druženja:



''Kod Martine sam bio na pjevanju, s njom se viđam redovito, nekad češće, nekad rjeđe, ovisi o poslu, da i bio sam na Majinom koncertu u Dubrovniku'', otkrio je Fabijan.

''Ne idem po koncertima, tako da nisam bila na Majinom koncertu, viđamo se za rođendane, a i Maja i ja smo susjede tako da se zbilja često viđamo, konstantno je prisutnp naše druženje, najmanje s Davorom'', otkrila je Martina.

''S Bilmanom zapravo koji živi praktički zgradu iza mene, se nikako dogovorit da se vidimo uživo, ali se čujemo i pričamo'', otkrio je Fabijan.

''Više su to nekakvi rođendani ili neke bitnije manifestacije, ali kad je snimanje u tijeku onda smo skupa all the time'', kaže Maja.

''Što da vam kažem, naravno da su mi nedostajali, jedva sam čekao da se skupimo i da vidite što smo napravili'', kaže Davor.

Sada je vrijeme da se pripreme za novu sezonu showa opasno zahuktaju! Nije lako oduševiti žiri, a oni oduševljenje očekuju i čini se da su ga dobili:



''To je nevjerojatno koliko su ljudi u stanju doći sa stvarima koje ne možeš zamisliti da postoje, ljudi se ozbiljno s tim bave'', govori Fabijan.

''Uvijek bude svega, meni su najdosadniji ovi koji su poludobri, onda ono moraš ga pustit jer nije bilo loše, ali nije bio ni za četiri da'', kaže Maja.

''Ova će sezona bit jednostavno jedna od boljih do sada, najbolja nakon 10. sezone'', smatra Bilman.

''Ljudi moji takvih… smijem najavit? Takvih budalaština i odvratnoća, i strahomornih, grozomornih stvari nisam uopće mislila da postoje na ovom svijetu'', otkrila je Martina.



Jesu li se jednoglasno slagali ili pak razilazili u odlukama - tek ćemo vidjeti. U jedno su uvjereni: na se njihovo mišljenje ne može utjecati! Odbrojavanje do nove sezone Supertalenta počinje, a djelić svega što nas čeka, mi ćemo vam otkriti!

