Zvijezda Ludih 70-ih i NCIS-a zacrvenila se pred našim kamerama, sve zbog golišave scene: ''Preskočimo to sad''

U Monte Carlu pred naše je kamere stao dvojac megapopularne serije NCIS, koju trenutno možete pratiti na Doma TV. Brian Dietzen, našoj Aleksandri Keresman otkrio je kako je izgledao oproštaj od voljenog kolege, publici omiljenog Duckyja, a Wilmer Walderrama ozbiljno se crvenio zbog pitanja o golišavoj sceni.

Glumačka postava jedne od najomiljenijih i dugovječnijih američkih tv serija - NCIS, čini jednu posebnu obitelj.

Već dobro poznajemo agente Dinozzu, Zivu, Gibsa i ostatak ekipe mornaričke kriminalističke istražne službe. Već 20 godina zabavljaju milijune vjernih obožavatelja diljem svijeta, kako napetim krimi sadržajem, tako i odličnim humorom. Brian Dietzen, poznatiji kao Dr. Jimmy Palmer, trebao se pojaviti tek u jednoj epizodi, da bi danas, dva desetljeća kasnije bio jedan od omiljenih likova, ali i koautor nekolicine epizoda.

''To je dobra lekcija, ako se nastaviš pojavljivati nastave ti plaćati. To je odlično! To je nevjerojatno putovanje i dokazuje da nikad ne znaš koji posao će ti otvoriti vrata novim prilikama ili potrajati daleko dulje nego što si uopće mislio da hoće. Trebao sam taj jedan dan doći i dijeliti set s tim čovjekom kojeg nikad nisam vidio i radim s Davidom McCallumom na jedan dan no odlično smo kliknuli i pitali su hoćeš li doći idući tjedan. Mislim da je to bilo zahvaljujući našoj kemiji i prijateljstvu, zato sam opstao tolike godine u seriji'', ispričo nam je Brian.

David, koji je tumačio lik medicinskog istražitelja Donalda "Duckyja" Mallarda, preminuo je 2023. u 90-oj godini. Gubitak kolege možda je najviše utjecao na Briana, koji je s njim provodio najviše vremena na setu. Zato je pristao pomoći u pisanju scenarija za epizodu posvećenu svom voljenom prijatelju.

''Emotivno je to bio pravi izazov. Pisati zajedno sa Scottom Williamsom. David je preminuo u rujnu a mi smo krenuli pisati sredinom listopada, samo koji tjedan kasnije. Dok smo svi oplakivali svojeg prijatelja morali smo pisati nešto za masu, nešto što će naši fanovi moći gledati i tugovati zajedno s nama zbog nekoga koga su i sami upoznali kroz sve te godine. Osjećao sam velik pritisak oko toga da mora biti jako dobro jer se radi o mom prijatelju i nije me iznenadilo kad sam došao na set i svatko od glumačke ekipe do kuhara rekli su želimo napraviti nešto za našeg prijatelja tako da se nikad nismo osjećali više kao obitelj, nego kad smo snimali tu epizodu i nadam se da bi David bio ponosan'', ispričao je Brian.

Godine 2016., uigranoj ekipi serije koja je već tada brojila 14-tu sezonu, pridružio se Wilmer Walderrama. Glumac kolumbijsko-venezuelskog podrijetla uskočio je u lik specijalnog agenta Nicka Torresa.

''Nisam bio nervozan, volio bih reći da jesam, nervoza ne postoji u mom tijelu'', tvrdi Wilmer.



''Umirao je od straha. Rekli smo mu Will u redu je to je tv, snaći ćeš se'', dodao je Brian.



''Kao da sve što sam radio do tog trena ne postoji. Kad su mi ponudili da budem dio ovog projekta i ove fenomenalne ekipe bio sam jako uzbuđen jer ću biti dijelom serije koja točno zna gdje je i koja joj je baza obožavatelja i imao sam pravu priliku da izgradim taj lik od početka tako da sam dobio rijetku priliku da izgradim lik koji ću uživati igrati, dali su mi tu slobodu da ga kreiram a ako ćete provesti 10 sati na dan, 8 dana po epizodi glumeći nekoga, bolje bi bilo da vam se sviđa'', priča Wilmer.

Širu popularnost Vilmer je stekao već s 18 godina, igrajući Feza u sitcomu Lude 70-e.

No danas je daleko odmaknuo od uloge koja je nasmijavala cijeli naraštaj. Dapače, njegovo pojavljivanje u scenama NCIS-a bez majice, zapalilo je Internet. Logično se nameće pitanje što je izazovnije: nasmijati publiku, odraditi akcijsku scenu ili se skinuti pred kamerom.

''Sve su podjednako zeznute, svaka od njih vrlo tehnički zahtjevna. Nema bolje stvari od prilike da nekoga nasmijete jer kad ih nasmijete ili ste pojačali njihovu radost ili izbrisali loše raspoloženje.

Dobro se sjećam tih dana kada sam nasmijavao ljude i užasno mi nedostaju, jer je bilo iznimno nagrađujuće čuti tu salvu smijeha iz publike. Drama je zanimljiva jer morate to sve ugasiti i uključiti taj vrlo stvaran život gdje nikoga ne pokušavate nasmijati nego pokušavate prenijeti emociju, putovanje. Preskočimo dio s majicom….ne ne, uzmimo trenutak. Ne ne, ne skidamo se sad. Problem je kad vas o tome obavijeste samo dva tjedna unaprijed i pomislite o ne, sad moram stvarno zapeti. Nije mi to prirodno, jer ja nisam onaj tip koji se samo tako razodjene. Još uvijek sam tu mali sramežljivi dječak. Ali ok, ako je baš jako nužno za priču, uvijek je neugodno'', ispričao je Wilmer.

Moramo priznati kako Vilmer i Brian, baš kao i NCIS, stare poput dobrog vina, pa ne sumnjamo da će nadmašiti i sadašnju brojku od više od 1000 epizoda.

