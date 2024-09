Baby Lasagna o Alenu Vitasoviću kojeg jako cijeni: ''On je očuvanje istarske baštine, ima tu karizmu''

Malen broj pjevača nakon nastupa na Eurosongu ostvari uspjeh kakav je ostvario Baby Lasagna. Koncerte na Šalati rasprodao je munjevitom brzinom, a koliko ga obožavatelji vole, dokazuje to što su na prvi koncert stigli unatoč kiši. Naša Matea Slogar donosi detalje koncerta, koji je dečko iz Umaga - prošle godine - mogao samo sanjati.

Miljenik publike, kojeg je proslavio ovogodišnji Eurosong, zabilježio je dosad neviđen uspjeh na ovim prostorima nakon tog natjecanja - od nepoznatog glazbenika do velike europske zvijezde.



Omiljen koncert svih vremena za Baby Lasagnu je Rammstein. Pirotehnika, mnoštvo vatrometa i specijalnih efekata za njega su ono što želi imati i na svojim nastupima. Unatoč lošoj vremenskoj prognozi mnoštvo obožavatelja okupilo se danas na Šalati, a poslušajmo i što su nam rekli.



''Dolazimo iz Liverpoola iz Engleske. Baby Lasagna je bio izgovor da dođemo pa smo to pretvorili u desetodnevni odmor. Najviše nam se sviđa njegova osobnost, to što sam stvara svoju glazbu i ljubav prema mačkama. Imam majicu koju se moglo kupiti od Eurosonga i imam tetovažu mačke i Baby Lasagne. Dolazimo često u Hrvatsku, sviđa nam se i apsolutno za Baby Lasagnu uvijek.'', rekli su fanovi.



''Jedino mi je žao da nije pobijedio ali u našim srcima je. Njegova eksplozivnost, ta energija koju nam on pruža, mislim gledala sam Eurosong preko televizije ali osjećala sam se kao da sam tamo s njim. Najviše on kao osoba, mislim da je uzor svima nama od najmlađih do najstarijih'', dodali su.



Baby Lasagna i dalje ne vjeruje da se ovo sve događa. Koncerti na Šalati samo su uvertira u ono što slijedi - u nastupe u Ljubljani, Madridu, Beču, a zatim velika europska turneja.



''To je ono što je najčudnije pogotovo za nekog dečka iz Umaga, iz Hrvatske da sad rasprodajemo klubove u Beču, Milanu, u Londonu sam čuo sad da će bit rasprodan 6 mjeseci unaprijed'', govori Lasagna.



Marko je izbacio nove pjesme "And I" i "Biggy Boom Boom" te pokazao da se voli poigravati glazbenim žanrovima.



''Ja sam uvijek reko da želim eksperimentirati, a što je to drugo nego eksperimentiranje, sljedeća pjesma je neki disco totalno drugačije od ovog prije'', kaže.



Na njegov koncert u Zagrebu stigao je i dobar poznavatelj Eurosonga, koji to natjecanje pomno prati. Priznaje, Marko je postigao nevjerojatan uspjeh. U usporedbi sa svojim kolegama s ovogodišnjeg Eurosonga, apsolutno prednjači.



''Baby Lasagna je zasad najuspješniji, njegovi su koncerti rasprodani kao i tri koncerta ovdje. Rasprodani su u par sati ili minuta i diljem Europe. Mislim da ima najveću turneju, čak i u usporedbi s pjevačima koji su bili veće zvijezde prije Eurosonga, poput Ollija Alexandra'', govori Cinan.

Na prvom koncertu na Šalati, prije Baby Lasagne na pozornicu je stala Teya Dora, srbijanska predstavnica na ovogodišnjem Eurosongu. Zbližili su se još tijekom natjecanja i postali dobri prijatelji.



''Oboje smo ostali u komunikaciji i spremamo stvari. Između dva artista kad postoji neka muzička konekcija mislim da se to treba održavati i drago mi je da sam ovdje'', objasnila je Teya Dora.



Večeras će atmosferu na Šalati zagrijati Blu Vinil i Alen Vitasović kojeg Marko iznimno poštuje i cijeni.



''On je očuvanje istarske baštine, ajmo reć u smislu u Zagrebu puni klubove s pjesmama koje su na čakavskom narječju i šarmantan je lik, nije nužno najbolji pjevač kao ni ja, ali ima tu karizmu i ne znam obožavam ga, nekad voliš nekog i ne trebaš racionalizirat zašto, tako ja njega'', objasnio je Lasagna.

Ne sumnjamo da će danas i sutra Marko pripremiti pravi spektakl, a prišapnuo nam je i koja bi dvorana u Hrvatskoj za njega bila ostvarenje sna.



''Meni je san Arena Pula. To želim napraviti i nadam se da ću uspjet to napravit sljedeće ljeto jer to je moj san, jer je to doma i amfiteatar i nema veze što 4 Arene pule stanu u Arenu Zagreb, nije mi do toga nego čisto ambijenta i svega'', kaže.



Kamere IN magazina i ondje će ga vjerno pratiti.

