Što stoji iza nastanka petka 13., a koje naše domaće zvijezde vjeruju u misteriozno?

Većina ljudi na današnji dan, petak 13. izbjeći će, ako mogu, vjenčanje, putovanje ili organiziranje poslovnog sastanka. Zašto većina ljudi ovaj mitski datum percipira kao dan kada sreća okreće leđa, a nesreća vreba iza svakog ugla? Što stoji iza njegova podrijetla, ali i koje naše domaće zvijezde vjeruju u misteriozno, doznala je Dorotea Filipaj.

Petak 13., vjeruju mnogi, nesretan je dan. Broj 13 ima toliko lošu reputaciju da strah od tog broja čak ima i svoj službeni naziv - triskaidekafobija.



''Broj 13 je došao na loš glas vezano uz Isusa Krista i 12 apostola. 13 u toj priči je bio Juda koje je izdao Isusa i to se upravo dogodilo na petak. Tako da ova kombinacija petka i 13. najviše se referira na tu priču iz Novog Zavjeta'', objasnio je astrolog Igor Ognjenović.

Petak 13 ima svoju povijest i u Starom zavjetu. Postoji vjerovanje kako je na taj dan Eva ubrala jabuku s Drva spoznaje, a Kain ubio Abela. Također, u petak je počeo veliki potop Noine Arke.



''Ako hoćemo finalizirati, taj petak 13. na loš glas došao i vezano uz templare. Na petak 13. su upravo templari kad su zasmetali svojim bogatstvom bili uklonjeni i ubijeni'', objasnio je Igor.

Strah od petka 13. nastavio se i u modernim vremenima. Tako, na primjer, i danas neki hoteli nemaju sobu broj 13, dok drugi, poput jednog londonskog hotela, čak nemaju cijeli 13. kat. Neki putnički zrakoplovi nemaju red broj 13, a letovi su na ovaj zlokoban dan vrlo često prazni. Ako ste i vi praznovjerni - ne brinite, čekajte da čujete u što sve vjeruju naše zvijezde. Poput one: prođete li ispod ljestvi - pomirite se s tim da ćete zauvijek ostati mali.

Baš koliko je i ljudi , toliko je i različitih razmišljanja pa tako i vjerovanja.

Poznato je da su među najpraznovjernijima sportaši. Goran Ivanišević je primjerice, prije osvojenog Wimbeldona 2001. imao do detalja isplaniranu svaku minutu.

''Od dizanja u isto vrijeme, ustvari nisam ni spavao cijelu noć do pakiranja torbe, do parkinga na isto mjesto do gledanja Teletubbiesa, pisoara istoga, tuša istoga do koju crtu smijem ugazit koju ne smijem, znači kad sam ja došao na teren ja sam bio toliko opušten...'', pričao je Goran Ivanišević.

Iako nema dokaza da mala praznovjerja i rituali donose sreću, gotovo da nema utakmice na kojoj nećete uočiti barem jednog igrača koji poljubi neku svoju amajliju.

Bilo da se praznovjerje očituje u ritualima prije važnih događaja ili u nečem tako banalnom poput pljuvanja 3 puta kad vam crna mačka prijeđe preko puta, to je ipak samo praznovjerje. Nema, barem dokazanog, razloga za strah!

''Ja bih preporučio ljudima da uživaju u ovom petku 13-om i provedu ugodan dan'', poručio je Ognjenović.

