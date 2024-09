Stiže nova sezona Supertalenta, Maja najavljuje: ''Ostavit ću mnoge u šoku, bila sam mali vražićak!''

Omiljeni zabavni show Supertalent dolazi na male ekrane s jedanaestom sezonom. Novi kandidati jedva čekaju pokazati sve čari svojih talenata, a stroga, ali pravedna četvorka Davor, Maja, Fabijan i Martina vesele se još više. Je li moguće, nakon toliko godina uživanja u talentima, iznenaditi i šokirati članove žirija, provjerila je naša Lana Samaržija za In magazin.

Potraga za nesvakidašnjim, neobičnim, iznimnim i iznenađujućim talentima počinje. Dobro poznata četvorka, iako je prepuna doživljaja i detalja, morat će još malo tajiti što nas čeka, ali zato ponešto smiju otkriti:



''Najbolje je kad su oni najgrozniji, onda umireš od smijeha, ili kad su ludilo, kad te izbiju iz cipela, te dvije krajnosti su mi ipak najdraže, a takvih krajnosti je bilo'', otkriva Maja.

''Ima stvarno jako dobrih talenata, čovjek bi rekao da nakon toliko godina nema stvari koje te mogu iznenaditi, ali gledajte pa ćete shvatiti da itekako ima stvari za iznenaditi'', dodao je Davor.

''Volim ljude koji dođu s velikom količinom strasti i prema tome što rade, prošle godine su me i mađioničari uspjeli demantirati, zavoljela sam trikove s kartama, što mi je bio totalni nonsens prije, naravno pjevači i plesači, ali sve što je autentično apsolutno će privući moju pažnju'', govori Martina.

''Uvijek sam voljela i te mađioničare, to ništa ne kužim, i ne želim, ali mi je fora, da je drugačije, da je bizarno ili fantastično'', govori Maja.

''Kad je dobra plesna grupa, teško možeš ostati ravnodušan i i ova kategorija razno donosi toliko raznolike stvari da mi je teško reći ovo mi je najbolje, svaki dan doznaš za neki novi talent novu priču'', govori Fabijan Pavao Medvešek.



Za njihovim stolom nerijetko se oko kandidata povedu rasprave i dogode se nesuglasice. Katkad se jednoglasno slože. A katkad je čar ovog showa u njihovim razlikama:

''Ili ću biti stroži ili popustiljiviji, da, u svakom slučaju biti ću ja nego što sam bio do sad'', kaže Davor.

''Možda samo jako definirana, i decidirana ili jasna u iskazivanju svojih stavova. Kad nešto ne volim onda to jasno pokažem, kad mislim da nečemu nije mjesto na pozornici onda to isto kažem, kad sam sretna isto to kažem jer me netko razgalio'', govori Martina.

''Često ispadne da mi je sve dobro, ali meni su stvari koje su mi dobre dobre, i ti ljudi nisu bezveze došli to pokazat, to što poslije u recallu to neće proći to je druga stvar, moje je da dođem i kažem što mislim'', objasnio je Fabijan.



A tu je i zlatni gumb, onaj koji kandidata šalje izravno u polufinale.



''Dvoumila sam se puno oko tog zlatnog gumba, nije to jednostavno, uvijek ljudima kažem to zbilja nije jednostavno, barem je to osjećam kao strahoviti presing, međutim nepogrešiva sam kad je zlatni gumb u pitanju, jer ja ti to tu osjetim'', smatra Martina.

''Mislim da ću ostavit mnoge u šoku, da, ja sam se taj dan osjećala dosta dobro, i malo sam bila mali vražičak, napravila sam stvarno stvar koju nisam trebala, nije da je meni žao, znam da sam napravila krivo, ali i dalje me to jako veseli'', govori Maja u svom stilu.



A mi se veselimo i svjetlima pozornice, fantastičnim točkama, kostimima, odjevnim kombinacijama žirija. Dok Fabijan Pavao i Davor s modnim odabirima ne odlaze dalje od odijela, Martina i, posebice Maja, u ovom zabavnom showu nude prave modno-stilističke igre. Show je show u svakom smislu te riječi:



''Ove godine je to otišlo skroz i razne kose i boje i razni dezeni bit će fora potpuno drugačije, malo manje glam, malo više ne bi rekla art nego kostimografija malo više'', priča Maja.

''Ja se uvijek sa savršenim povjerenjem pouzdam u kreacije moje Emine Kušan, koja sad već nakon tih silnih godina, zajedničkog rada me ni ne pita'', govori Martina.

''Ne mogu reći da sam ja uvijek sretna i da je to nešto što bi ja odabrala, ali kad me završe, onda to nema smisla jer haljina bez frizure ili make upa nema smisla, ali kad sve zajedno nakaleme na mene onda to ima smisla. Onda se ne bunim nikad se ne bunim. Niakd ne pitam što ću imat na sebi'', govori Maja.



Kako god okrenemo, najzabavniji show talenata stiže uskoro.



Okrenite na Novu TV 29. rujna!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.