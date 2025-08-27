Znate li tko je ovo? Nekad smo ga gledali kao slatkog dječaka u kultnom filmu

Haley Joel Osment viđen je u javnosti nakon što se nagodio s tužiteljstvom zbog izazivanja nereda u pijanom stanju.

Glumac koji je postao slavan zahvaljujući ulogama u filmovima "Forrest Gump" i "Šesto čulo" Haley Joel Osment danas izgleda potpuno drugačije nego 1999. godine. Danas 37-godišnjak, kojeg će mnogi prepoznati po svietlosmeđoj kosi i plavim očima, danas ima puštenu, tamniju kosu i gustu bradu podrezanu uz lice.

Osment je nedavno snimljen na aerodromu, gdje je bio dobro raspoložen, nakon što je u travnju uhićen zbog izazivanja nereda pod utjecajem alkohola i droge.

Haley Joel Osment - 4 Foto: Profimedia

Haley Joel Osment - 6 Foto: Profimedia

To nije prvi put da je glumac priveden zbog alkoholiziranosti i sumnje na opijate. Prije gotovo 20 godina izazvao je prometnu nesreću, nakon čega je bio optužen za vožnju pod utjecajem alkohola i posjedovanje marihuane. Nakon priznanja krivice osuđen je na tri godine uvjetne kazne, 60 sati programa rehabilitacije i obrazovanja o alkoholu, najmanje 26 sastanaka anonimnih alkoholičara tijekom šest mjeseci i novčanu kaznu od 1500 dolara. Prije sedam godina posvađao se s djelatnicima zrakoplovne kompanije zbog propuštenog leta, no na koncu nije bila podignuta optužnica.

Haley Joel Osment - 8 Foto: Profimedia

Haley Joel Osment - 5 Foto: Profimedia

Haley Joel Osment Foto: Profimedia

Haley Joel Osment i Bruce Willis (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Osment je svoju glumačku karijeru započeo s četiri godine u reklami za Pizza Hut, a prvu filmsku ulogu imao je u klasiku "Forrest Gump" kao sin glavnog junaka. Do uloge nadarenog dječaka Colea Seara gostovao je u brojnim uspješnim filmovima i serijama, no film "Šesto čulo" svrstao ga je među najtraženije dječje glumce devedesetih i početka 2000-ih. Kako je odrastao, dobivao je sve manje prominentnih uloga, postao je uglavnom epizodist.

Ipak, nedavno je imao najgledaniji film na Netflixu i u Hrvatskoj. U pitanju je "Happy Gilmore 2", u kojem je glumio golfera i Happyjeva rivala na turniru Billyja Jenkinsa, a uskoro ćemo ga gledati u drugom dijelu druge sezone "Wednesday".

Haley Joel Osment - 1 Foto: Profimedia

Haley Joel Osment - 1 Foto: Profimedia

Dok je njegova karijera stagnirala, karijera njegove sestre Emily se uzdignula. Danas 33-godišnja glumica zvijezda je serije "Georgie & Mandy's First Marriage", jednog od spin-offa serije "Teorija velikog praska", u kojoj glumi Sheldonovu šogoricu Mandy.

Više o glumčevoj karijeri pročitajte OVDJE.

