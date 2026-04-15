Sjećate li se ove buntovne TV tinejdžerice? Karijeru je odvela u drugom smjeru

Mirela Videk je hrvatska glumica koja je izgradila stabilnu karijeru prvenstveno u kazalištu i sinkronizaciji, a mnogi je prepoznaju po ulogama u serijama "Čista ljubav" i "Bračne vode".

Iako mnogi pamte kultnu američku seriju "Bračne vode" (Married… with Children), manje je poznato da je tijekom 2000-ih dobila i svoju kratkotrajnu hrvatsku verziju. Iako nije doživjela dug vijek, ostala je zapamćena po zanimljivoj postavi i mladim glumačkim licima koja su tada tek kretala u svijet televizije.

Mirela Videk već godinama gradi stabilnu i raznoliku karijeru, balansirajući između televizije, filma, kazališta i sinkronizacije, a televizijska publika mogla ju je upoznati upravo zahvaljujući ulozi Kristine Tine Bandić u drugoj sezoni.

Rođena je 12. siječnja 1988. u Zaboku, a interes za glumu pokazala je već u mladosti. Svoj talent dodatno je razvijala kroz formalno obrazovanje na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, gdje je stekla temelje koji su kasnije oblikovali njezin profesionalni izraz.

Već tijekom studija isticala se predanošću i sposobnošću interpretacije različitih likova, što joj je otvorilo vrata kazališnih i televizijskih angažmana. Upravo su joj rani kazališni projekti pomogli izgraditi sigurnost na sceni i razviti prepoznatljiv glumački stil.

Šira publika Mirelu Videk upoznala je kroz televizijske projekte, među kojima se posebno ističu serije "Bračne vode" i "Čista ljubav", koje su joj donijele javnu prepoznatljivost. Upravo su te uloge obilježile jednu fazu njezine karijere i učvrstile njezin status na domaćoj TV sceni.

Nakon toga, nastavila je s povremenim televizijskim angažmanima, a pojavila se i u filmskom ostvarenju "Ufuraj se i pukni", gdje je dodatno pokazala svoju glumačku širinu.

Ipak, kazalište ostaje ključan dio njezina umjetničkog identiteta. Tijekom karijere ostvarila je niz zapaženih uloga na daskama kazališta Komedija, uključujući predstave poput "Murlin Murlo" i "This Casting", za koje je dobila priznanja struke. Kao dio zagrebačke kazališne scene, kontinuirano sudjeluje u predstavama koje zahtijevaju snažnu glumačku transformaciju i emocionalnu dubinu.

Posebno poglavlje njezine karijere čini sinkronizacija animiranih filmova. Njezin glas mogli smo čuti u brojnim popularnim naslovima, među kojima su "Vrlo zapetljana priča", "Crvena panda", "Mačak u čizmama: Posljednja želja", "Angry Birds 2", "Štrumpfovi 2" i drugi.

Za razliku od profesionalnog dijela života, Mirela svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti. Jedino što je poznato jest da je već dugo godina u braku sa softverašem Lukom Hranjecom, s kojim ima dvojicu sinova.

Iako se možda čini da je manje prisutna u udarnim televizijskim terminima nego ranije, Mirela Videk Hranjec kontinuirano radi i razvija svoju karijeru. Fokus na kazalište i sinkronizaciju, uz povremene televizijske i filmske projekte, pokazuje njezinu svestranost i dugoročnu posvećenost glumi.

