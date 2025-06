Sjećate se Marisol? Zaludjela je sve u sapunici, a danas je zvijezda društvenih mreža

Erika Buenfil je ostvarila svjetsku popularnost u ulozi Marisol, a posljednjih godina istu održava putem društvenih mreža.

Serija "Marisol" o djevojci s ožiljkom na licu mnogima je ostala u sjećanju kao jedna od onih telenovela koje su obilježile televiziju u Hrvatskoj. Glavna uloga Marisol, naizgled siromašne djevojke koja je prodavala papirnato cvijeće, pripala je Eriki Buenfil, koja je u tom trenutku bila van svijeta telenovela pet godina.

Tipična priča o Pepeljuzi, ali ispričana na drugačiji način ju je ponovno teleportirao među glavne meksičke zvijezde, a Buenfil, zajedno s kolegom Eduardom Santamarijom je promovirala seriju u više zemalja diljem Latinske Amerike.

Nakon Marisol, Buenfil je pažljivo birala uloge, a najviše se koncentrirala na one projekte čiji producenti su joj nudili glavne uloge poput "Dvoboj strasti", "Oluja u raju", "One su takve" i "More ljubavi". Međutim, glavnu ulogu kao u sada već klasiku je ponovno dobila 2012. godine, kada je dobila ulogu Victorije Balvanere u "Prave ljubavi", a zadnji projekt "Fugitivas, en busca de la libertad" je snimila 2024. godine.

Posljednjih nekoliko godina Buenfil je počela osvajati publiku i na popularnoj društvenoj mreži TikTok, gdje ima preko 18,2 milijuna pratitelja. Zahvaljujući svojem šarmu, spontanosti i humoru, postala je poznata kao "La Reina del TikTok" (kraljica TikToka), a mnogi su je prozvali primjerom kako zrele zvijezde mogu uspješno zakoračiti u digitalni svijet. Gledajući njezin Instagram gdje ima preko pet milijuna pratitelja, 60-godišnja glumica nije podlegla drastičnim estetskim operacijama kako bi zaustavila starenje.

Godine 2005. postala je majka Nicolása de Jesúsa, čijeg oca nikad nije predstavila javnosti. Iako je kasnije otkrila da je Nicolásov otad sin bivšeg meksičkog predsjednika Ernesta Zedilla, Buenfil je još 2011. rekla da njihov odnos ne postoji. Glumica je vrlo ponosna na svog jedinca, koji je lani maturirao, a koliko su bliski, pokazuju i njihovi zajednički TikTokovi.

Danas je Erika Buenfil inspiracija mnogima – i kao umjetnica koja je obilježila desetljeća televizije, i kao žena koja se nije bojala promjena te je dokazala da zvijezda može zablistati i u novom digitalnom dobu.

Koja vam je najdraža scena iz "Marisol", pišite nam u komentarima!

Riješite naš kviz o "Marisol" kojeg možete potražiti OVDJE.

