Željko Bebek ispričao nam je kako je proslavio godišnjicu braka s 34 godine mlađom suprugom!

U Makarskoj se pjesmom slavila ljubav prema glazbi, obitelji i životu. Željko Bebek i njegov sin Zvonimir još jednom su pokazali da se emocija i iskustvo prenose generacijski te da pozornica itekako može biti mjesto gdje tata i sin dišu kao jedno. Hrvoje Krolo donosi priču u kojoj su hitovi tek početak, a ljubav je najvažniji refren.

Na prepunom Kačićevom trgu u Makarskoj, večer je disala u ritmu glazbe i emocije. Na pozornici Željko i Zvonimir Bebek, otac i sin, kolege i najbolji prijatelji, koje veže mnogo više od note.



''Samo povećavamo broj zajedničkih sati, koliko samo na bini zajedno toliko smo još više i u studio zajedno, a toliko smo i doma zajedno, ma meni je divno. Mislim da nije toliko uobičajeno da su djeca toliko s roditeljima ali mi imamo jako slična razmišljanja pa nam je jednostavno.''



Zajedno sviraju već gotovo desetljeće. Željko priznaje, nije to planirao, ali život ga je nagradio sinom koji dijeli istu strast. I to baš u godinama kada je glazba dobila i novu dimenziju.



''Ja sam imao toliko sreće da mi sin bude talentiran, vrijedan i zaljubljen u glazbu. I da to možemo zajedno raditi u jednom dosta značajnom dijelu moje karijere. Za to vrijeme smo puno lijepih stvari doživjeli koje da nismo u glazbi možda i ne bi smo.''



U isto vrijeme, glazbene priče Željka Bebeka dobile su i svoje korice. Autobiografija ''U inat svima'' – otvorila je srca, ali i oči onima koji su mislili da znaju sve.



''Govori puno o onim stvarima na koje sam ja jedini ima pravo reći kakve jesu. Ima nekih stvari koje sam ja zadržao za sebe i vjerojatno će za mene i ostati. Jer svatko od nas ima pravo da zadrži unutar sebe nešto što smatra da nije za javnost. Sve ostalo je unutra. Neke stvari koje su rečene vjerojatno nisu bile poželjne za čut.''



Zvonimir priznaje, i on je pročitao knjigu u jednom dahu.



''Moram reći da je knjiga iznenadila i mene, puno stvari nisam ni ja znao iako se i ja smatram biografom tatine karijere ali bilo je stvari koje i ja prvi put čujem.''



A ono što Bebeka čini kompletnim nije samo pozornica, već i privatna pozicija, ona supruga, partnera i – ljubavnika. Sa suprugom Ružicom proslavio je prošli mjesec 23 godine braka – baš onako kako žive: s osmijehom, u putovanjima i punim srcem.



''Jedne godine bili smo u Lisabonu, druge u Rimu, ove godine u Španjolskoj od Malage do Maroka. Lijepo smo se proveli i lijepo smo se zabavili to je vrijeme kada smo nas dvoje zajedno na isti način kao i 06.04.2002. Zaista smo proveli krasno vrijeme.''



A tajna dugovječnog braka? Nema tajne, kaže. Samo mnogo ljubavi, razumijevanja i međusobnog poštovanja.



''To svi znaju – pitanje je samo mogu li to dosegnuti. Maksimalna posvećenost, maksimalna zaljubljenost, dobro raspoloženje i dobra vibracija. Naravno i međusobno povjerenje, podupiranje u svemu što radimo.''



I dok drugi traže ravnotežu između privatnog i poslovnog, Željko i Zvonimir je žive. U pjesmi, u tišini, u knjigama i na moru. Opuštanje na brodu za obitelj Bebek obvezna je ljetna stanica.



''Svakog tjedna ćemo mi naći neku priliku da isplovimo makar do Čiova, Brača, Hvara i otići u neki ribolov. Imamo prijatelje s kojima se uvijek družimo na moru pa zajednički uživamo u prirodi koja je jedinstvena na svijetu.''



I kad ne sviraju, zvuče kao da sviraju. Jer kod njih glazba nije posao, nego način života. A publika to prepoznaje – i vraća s osmijehom i pjesmom.

