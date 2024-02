Za nju ne postoje granice: Ruši sve predrasude u bazenu, plivačica je s čak 50 medalja!

Ima 16 godina, 50 meDAlja u plivanju i samo jedan kromosom viška. Iako je rođena sa sindromom Down, Brunela Hrženjak niže uspjeh za uspjehom. Djevojka koja ruši sve predrasude, na prvu je osvojila i našu Anju Benetu.

Šesnaestogodišnja Brunela iz Vinice pokraj Varaždina ima trostruko više osvojenih medalja nego godina života. Uspjeh je tim veći što je ova perspektivna plivačica rođena sa sindromom Down.

"Kad su mi doktori rekli da dijete ima Down sindrom, meni je to bio veliki šok. Troje djece zdrave i netko ti dođe rodili ste dijete s Down sindromom, i onda dolazi drugi pedijatar i veli bolje da to dijete prekrižite, to je za mene bio još veći šok. Znači mogućnost da dijete ne govori, mogućnost da dijete ne hoda, da ima srčanu manu, sve upitnik nad tobom, šta dalje raditi?'', prisjetila se Karmen Hrženjak.

Svi odgovori došli su sami kad im je Brunela pokazala, ali i dokazala da je kromosom viška zapravo kromosom ljubavi. A najljepše emocije na svijetu nikad ne može biti previše.

"Ja imam četvero djece, al Bruna kad te ona zagrli, kad ti ona taj poljubac topli da, kada te tim okicama pogleda, veli mama ja te volim, mi smo tim. To je slatko, pametno, razdrgano dijete, toplina zrači, samo ljubav, stvarno samo ljubav.", priča Karmela.

Ljubav se ljubavlju množi pa je Brunela, unatoč lošim liječničkim prognozama, izrasla u djevojku koja ne da samostalno hoda i govori, već godinama niže zlatne kolajne oko vrata.

"Osvojila je do sad 50-ak medalja. Osvojila je u top dva ili tri mjesta juniorskog prvenstva na razini Europe. Pliva poprilično dobro tri stila, od toga prsno prilično rastura i ona gura svoje granice i dalje i dalje, i sve bolje napreduje. Pliva već preko deset godina i čini se da ne planira stati uskoro.", hvali je trener.

No nije bazen jedino mjesto gdje se Brunela odlično snalazi. U kući je kuhinja njezino omiljeno mjesto.

"Volim pomagati svojoj mami i volim peći kolače i volim popati kolače sve'', kaže Brunela.

Osim u kuhinji, Brunela bi zvijezda mogla biti i na pozornici.

"Voli pjevati i idol joj je Severina'', kaže mama.

Iako je tek prvi razred srednje škole, Brunela već jako dobro zna čime bi se u budućnosti voljela baviti.

"Željela bih peći kolače i tortu. Tako da u budućnosti vidim jednu, malu slatku slastičarnu i gore piše Brunela'', otkrila je ova divna djevojka.

Bila bi to slastičarnica, u kojoj biste uz nepca razgalili i dušu. Jer Brunela je jednostavno drugo ime za ljubav.

