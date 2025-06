Legendarna Seka Sablić na mirovinu ni ne pomišlja: ''Najteže su mi pauze''

U idućim minutama vodimo vas na jednu svadbu. Ne onu klasičnu, već na set filma. Redatelj Igor Šeregi, koji također uskoro staje pred oltar, okupio je impresivnu glumačku ekipu, a ono što je zamislio, prava je komedija. Kakvih su se sve svadbenih običaja dotakli u filmu te tko od glumaca voli ići na svadbe, a tko ne, pogledajte u prilogu Dijane Kardum za IN magazin.

U novom balkanskom anti-rom-comu ''Svadba'' – nitko se ne ljubi pod zvijezdama, ali svi se dobro posvađaju ispod njih. Film koji kreće od torti, tamburaša i jedne neugodne vijesti, upravo je završio sa snimanjem. A na setu – sve samo ne tišina.

Radnja filma prati poznatog hrvatskog poduzetnika koji na svoj rođendan saznaje da je pred bankrotom, dok ga u isto vrijeme zove kći koja studira u Londonu i čestita, pri čemu otkriva i da je trudna. Otac djeteta je sin srbijanskog ministra, što dodatno komplicira situaciju. Glumačka ekipa prilično impresivna - oca mladoženje glumi Dragan Bjelogrlić, a mladenke Rene Bitorajac. A za potrebe uloge dobili su se neki novi zadaci.



''Treba da se ne snalazim i to mi je dobro išlo. Pošto nemam te makete. To je redatelj izmislio negdje pred početak snimanja da se ovaj moj karakter loži na brodove'', priča Dragan Bjelogrlić.

Dragan Bjelogrlić u posljednje se vrijeme češće nalazi iza kamere, u redateljskoj ulozi.

In Magazin: Film Svadba - 1 Foto: In Magazin

In Magazin: Film Svadba - 2 Foto: In Magazin

''Već sam nekako umoran od ovog ispred da me stalno nešto šminkaju, popravljaju, to mi je postalo već onako naporno. Ali naravno ovako kad se nađe dobra ekipa, zanimljiva, dobre kolege, inspirativne, još komedija'', kaže.

U filmu, svadba je samo metafora – za nesporazume, generacijske razlike i ljubavi koje se moraju izboriti za svoje mjesto među stereotipima, tradicijom i – protokolom.

A kakvo bi to vjenčanje bilo bez običaja.



''Uh, ja uopće ne volim svadbe, mislim, zato što to se uvijek pretvori... Ja bih voljela vidjeti jednu lijepu, otmjenu svadbu gdje se ljudi vole, gdje je mirno, na neki način mirno, gdje je puno emocija, a to se stvarno pretvori u neku trku, ko će biti veseliji, bahatiji, a prosto nekako neću više da govorim o tome, baš me briga'', iskrena je SEka Sablić.

Pogledaji ovo Celebrity Seve objavila novu fotografiju sa sinom, sve je iznenadio: "Pravi dečko, baš je narastao!"

Iako ima već 82 godine, glumica Seka Sablić na mirovinu ni ne pomišlja.

In Magazin: Film Svadba - 3 Foto: In Magazin

In Magazin: Film Svadba - 6 Foto: In Magazin

''Najteže mi su mi pauze i sve. Najlakše mi je kad se krene snimati i da stanem pred kameru. Ne razmišljam o tome, ali vrijeme mi je odlično. Imam mnogo snage za posao, ali nije posao samo neto nego moraš i bruto da računaš. Koliko puta sam ja došla ovdje u Hrvatsku na ovaj film. Svaki dan snimanja sam dolazila za po jedan dan, pa neka da avion kasni, pa neka cijele noći nije uopće poletio i tako dalje. Tako da je to iscrpljujuće i to je moment gde ja trebam reći - Seko stani.

Vjenčanje još nazivaju i danom iz snova. I dok neki itekako vole ići na svadbe, drugi i nisu toliko oduševljeni.

In Magazin: Film Svadba - 9 Foto: In Magazin

In Magazin: Film Svadba - 8 Foto: In Magazin

Pogledaji ovo Celebrity Preminula je sestra naše bivše misice Fani Čapalije, iza sebe je ostavila kćerkicu

''Mislim, ako me neko pozove, vjerojatno ću otići. Evo upravo naš mladi kolega, jedan ima u devetom mjesecu, već sam dobila pozivnicu, tako da najvjerojatnije ću otići, ako ne poslat ću dar. Ali nisam taj tip, jednostavno, super mi je to ovako na setu probati i to, čak i u životu, nismo se registrirali, ajmo reći tako, mi se zezamo kao kao nismo se registrirali'', govori Seka.

Galerija 5 5 5 5 5



''Ima tih klasičnih svadbi po 500 ljudi,to mi zna nekad bit naporno jer ne bude toliko intimno. Ali bude tih dobrih, kupovina mlade to zna bit zabavno, nikad nisam vidio to pucanje u jabuku - najdraže mi je ići na ove neke alternativne svadbe'', kaže Roko Sikavica.

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda osamdesetih otkrila da boluje od neizlječive bolesti: "Nije vijest koju želim objaviti..."

A na svadbu koju su oni snimili, svi smo pozvani već tamo krajem godine.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Zanimljivosti Tko je supruga novog Dinamova trenera? Bila je uz njega tijekom najtežeg životnog razdoblja

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Fotografija Sandre Bagarić u dvodijelnom bikiniju pokrenula je lavinu komentara!

Pogledaji ovo Celebrity Prepustili se strastima! Nogometna zvijezda u intimnim trenucima s djevojkom na jahti

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte kako se dostavlja namještaj jednoj od najbogatijih osoba na svijetu!