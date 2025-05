O našoj uspješnoj pjevačici duhovne glazbe svi imaju samo riječi hvale!

Glavna junakinja naše iduće priče rodila se i odrasla je u Švicarskoj. Sa samo 12 godina ostala je bez oca, a onda nagovorila majku da se vrate u Hrvatsku. I nije požalila. Danas je uspješna pjevačica duhovne glazbe. Snimila je duet s Alanom Hržicom, surađuje sa sestrama Husar, a svi o njoj imaju samo riječi hvale. Sve o novom albumu Vanese Mioč te kakvu glazbu slušaju oni koji izvode duhovnu, donosi naša Julija Bačić Barać za IN magazin.

Ime Vanessa Mioč na duhovnoj glazbenoj sceni itekako je poznato jer kad ona pjeva nikog ne ostavlja ravnodušnim. Tako je bilo i na predstavljanju njezina albuma prvijenca u Zagrebu.

''Iako ja te pjesme pjevam, iako se moj glas se čuje, ali ne želim da se čuje moj glas nego njegov zapravo kroz te pjesme'', priča Vanessa.

"Vjerujem" naziv je albuma, ali i pjesme koju je otpjevala u duetu s Alanom Hržicom.

''Kako iznosi tu pjesmu, mene često rasplače. Baš na nju nekako moja duša reagira, kad ona pjeva ja snažno reagiram i znam da to donosi svima'', kaže Hržica.

''Ona ima jedan poseban glas i to donosi baš iz svoga srca i svoga iskustva i ona zapravo svjedoči ono što u dubini srca vjeruje i to se osjeti u svakoj pjesmi'', dodao je fra Ivan Matić.

Vanessa Mioč članica je Molitvene zajednice Srce Isusovo, a podršku na njenom putu nesebično su joj dali stariji kolege.

''Svojom pojavom, svojim glasom, svojim pjesmama stvarno čini jako velike stvari i jako je lijep uzor mladima'', govori Ivana Husar.

''Ona primjer može biti mladima kako se može na jedan dostojanstven, lijep način nositi ženstvenost i predstavljati jednu mladost koja može uspjeti na dobar način'', dodao je Hržica.

Iako je rođena U Švicarskoj i tamo živjela dobar dio djetinjstva, pravu sreću pronašla je u domovini.

''To je bila moja inicijativa jer baš me nekako vuklo to da dođem u Hrvatsku i da budem ovdje dio ovih ljudi koji su zaista radosni'', kaže Vanessa.

U Hrvatsku se preselili u osmom razredu, a Božju ljubav zaista je upoznala kad je ostala bez oca.

''U trenutku kad sam s 12 godina ostala bez zemaljskog oca sam onda baš evo, tog nebeskog oca tražila i osjetila i evo tu je osjećam ga i danas ovdje'', kaže.

Vanessa Mioč nastupit će i na koncertima Progledaj srcem koji će se održati idućeg vikenda u zagrebačkoj areni.

''Nitko od nas nije vjerovao da će duhovna glazba napuniti jedan Maksimir, Arene i Bogu hvala da je tako, znači da su ljudi željni duhovne glazbe'', govori fra Marin Karačić.

A što slušaju oni koji duhovnu glazbu izvode?

''Prljavo kazalište, Parni valjak, a onda naravno U2, i tako, taj stil jedan'', kaže fra Ivan Matić.

''Matija Cvek, Nela//Toni Cetinski, Nina, Oliver, Thompson'', otkrio nam je Hržica.

Hržica zato neće propustiti Thompsonov koncert na Hipodromu.

''Dolazim, dolazi nas 250 iz molitvene zajednice, bit će to jedan spektakl'', najavio je Hržica.

Iznenadila je mlada povratnica iz Švicarske svojim glasom sve koji su ju imali priliku čuti. A sve što svojim pjesama donosi uživo je još snažnije.

