Upoznajte mladu poduzetnicu Nikolinu: Od meda iz obiteljskog pčelinjaka do energetskih pločica!

Svi smo tijekom dana u utrci s vremenom pa nerijetko ne stignemo pojesti konkretan obrok. Rješenje za taj problem pronašla je Nikolina iz Gospića koja se bavi proizvodnjom energetskih pločica za sve uzraste. One su zamjena za bilo koji obrok u trenucima kada imate samo 5 minuta između dva sastanka ili žurite po dijete u vrtić. Ovogodišnju kandidatkinju u projektu Startaj Hrvatska, predstavlja naša Matea Slogar u IN magazinu.

Mjesto radnje - Lika. Rodni kraj Nikoline Perše rođene u Gospiću. Studirala je u Šibeniku, radila u Americi, no srce ju je vratilo rodnom kraju i pčelarstvu kojim se njezina obitelj bavi već 15 godina.



''Imamo domaći med koji sama vrcam i mislim da nema bolje kontrole kvalitete sirovine nego kad ti sam dobiješ nešto iz košnice, staviš u teglicu i to koristiš u proizvodu. Ja se sjećam još da sam u vrijeme ispitnih rokova išla pomagat vrcat i sve ostalo što ide bojanje košnica, uvlačenje okvira, satne osnove i sve što se radi oko pčela'', priča nam Nikolina Perša, kandidatkinja 6. sezone projekta "Startaj Hrvatska".



''A i sam taj med je pokretač tog posla jer smo imali jako puno meda u vrijeme korone, bilo je par toga u zalihama i čisto da moji to ne prodaju na veliko sam odlučila to iskoristit'', objasnila je.

In Magazin: Startaj Hrvatska - 1 Foto: In Magazin



S obzirom na to da je Nikolina kod kuće imala med, a čvrsto je odlučila kako ne želi raditi za druge već sama za sebe, eksperimentirala je s recepturama za energetske pločice kakve i sama obožava pojesti tijekom dana.

''Ja volim jest i uvijek sa sobom nosim nešto toga pita neke pločice, kuglice, neku mješavinu orašastih plodova, meda sjemenki. Miksanjem receptura sam došla do ovih danas koje su mi sad najbolje i koje su finalne'', govori.



Tkogod je od poznanika, obitelji i prijatelja probao njezine pločke, oduševio se. I sada je skupila hrabrost da ih pod nazivom Smočnica predstavi cijeloj Hrvatskoj u projketu Startaj Hrvatska.



''Imam dvije vrste pločki koje će biti u Sparu - jedna je s našim domaćim medom, pečenim bademima, lješnjacima i sjemenkama suncokreta. A druga je veganska s datuljama, brusnicama, pečenim indijskim oraščićima i lanom. Skroz su drugačiji okusi jedna je onako voćna i osvježavajuća, a druga slatka i orašasta. Nema nikakvih konzervansa, aditiva, bojila ni nekih dodataka ni za poboljšanje okusa ili produženje roka nego ono što bi svatko sam sebi kod kuće napravio, dao svojoj djeci, ponio na planinarenje ili boravak u prirodi'', objasnila je.

In Magazin: Startaj Hrvatska - 5 Foto: In Magazin



Projekt Startaj Hrvatska oduvijek joj je bio želja no oklijevala je, a ove sezone napokon skupila hrabrost.



''Razmišljala sam hoću li se prijavit ili ne i uvijek me bilo strah kamera i snimanja i svih tih ulaganja i svega što ide s ovim projketom, ali mislim da je došlo vrijeme da cijeli ovaj posao dignem na novu razinu'', kaže.



Nikolina dolazi iz male sredine i zbog toga je posebno ponosna na sebe jer je uspijela, a ponosni su i njezini sumještani koji za nju zdušno navijaju.

''Mislim da su manja mjesta puno veća prilika, da je puno lakše uspjet i lakše pokrenut i održat poslovanje jer su i sami troškovi niži i velika je pomoć i administrativna i ostalo. Meni su sumještani tražili i dobavljače i ambalažu i imam 10 ljudi koji će okrenuti nebo i zemlju da mi pomognu''.Njezinu inspirativnu poduzetničku priču ne porpustite pratiti u nedjelju u novoj sezoni projekta "Startaj Hrvatska".

In Magazin: Startaj Hrvatska - 8 Foto: In Magazin

