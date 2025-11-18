U Zadru održana večer glazbe i molitve za djecu stradalu 90-ih: ''Da se njihove duše nikad ne zaborave...''

Na Dan sjećanja donosimo priču o koncertu koji nije bio samo glazba, nego molitva i zavjet. U Zadru je održan humanitarni koncert naziva Večer slavljenja. Naš Hrvoje Krolo razgovarao je s Alanom Hržicom, ali i Željkom, koja je mnogima ostala u sjećanju kao djevojčica iz vukovarske kolone. Uz tisuće glasova u publici, poslana je poruka da se djeca stradala u Domovinskom ratu nikad ne zaborave.

U mjesecu kad Hrvatska tiše govori i glasnije pamti, rađa se ideja doma kojeg nikada nisu stigli sanjati. Kuće sjećanja za 402 dječja života prekinuta Domovinskim ratom.

''Drago mi je što se večeras osjeti ono zajedništvo koje smo imali 91. Mislim da ćemo uspjeti približiti ljubav, vjeru i domovinu, a prije svega mislim da ćemo svi svoja srca približiti Bogu'', govori Željka Mitrović, djevojčica u plavom kaputiću iz Domovinskog rata.

Za Željku ovo nije projekt. Ovo je obveza prema djeci čija se imena ne nalaze u pjesmaricama, ali žive u svakoj obitelji koja pamti.



''Želim da se napravi spomen na tih 402 djece, na te male anđele, na njihove duše da se nikad ne zaborave.''

A glazba, ona ovdje liječi. Pjevač Alan Hržica godinama je nosio želju o koncertu koji neće biti samo koncert, nego zagrljaj svim roditeljima, braći i sestrama, onima koji tugu nose tiho.

''Danas se nebo i zemlja spaja i tu će se utažiti puno boli, utješit će se duše. Napravit ćemo jedno veliko dobro djelo što će ostati kao jedan spomenik sjećanja, muzej sjećanja na tu dječicu.''

Uz Alana između ostalih, pjesmom se publici pridružio i Marko Perković Thompson, što je okupljenima donijelo dodatnu snagu glazbe i zajedništva u večeri posvećenoj djeci stradaloj u Domovinskom ratu.

Na pozornici pjesma, a iza nje tišina koja ponekad više kaže od govora. Jer emocija ovdje nije ukras, ona je temelj. 7 tisuća duša pjevalo je u glas.

''Već dugo se ta stvar priprema, mogu čak reći 5 godina. Danas se ostvaruje ta želja i ljudi to žele i ja to želim. I hvala Bogu, imat ćemo punu dvoranu i bit će prekrasno.''

U publici oni koji se sjećaju, i djeca koja tek uče što je Vukovar. A Hržica, otac dvojice sinova, zna koje vrijednosti želi prenijeti na njih.

''Ljubav prema čovjeku, no isto tako mi je bitno disciplina, rad, odgovornost i hoću da budu pravi dečki, ali da što više u njih usadim dobre vrijednosti, vjera, obitelj i domovina'', zaključuje Alan.

Pozornica se gasi, a poruka ostaje. Kuća sjećanja bit će mjesto gdje povijest neće šutjeti. Ni o gradu, ni o djeci. Ni o onima koji su im srcem bili najbliži.

''Sad smo ušli u mjesec gdje se obilježava sjećanje na stradanje Škabrnje i Vukovara. Ovaj mjesec smo zakopali naše heroje i mislim da je ova je godina posebno emotivna'', kaže Željka.

Neka svaka svijeća zapaljena na današnji dan bude i za njih, djecu kojoj je uskraćeno djetinjstvo, ali ne i ljubav. Kuća sjećanja bit će njihov dom, a naše pamćenje njihov vječni život.

