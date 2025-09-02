Torta od graha, mozak s jajima ali i vrbovečka pera: Koja su jela grijala stolove naših baka i djedova?

Odlazimo u Vrbovec, gdje je proteklog vikenda sve mirisalo po domaćim delicijama zahvaljujući manifestaciji "Kaj su jeli naši stari". Od kraljice - vrbovečke pere, torte od graha do mozga s jajima - jelo se sve. Što su jeli njihovi stari, našoj Dijani Kardum otkrila je grupa Dalmatino.

Već 44 godine krajem kolovoza u Vrbovcu se postavlja jedno pitanje - Kaj su jeli naši stari.



''Kaj su jeli naši stari? A kaj su imali... a one namirnice koje su doma proizvodili. Tikve, grah, orahe, krumpir, sir koji su imali krave, vrhnje, jaja. Dizano, suhe ne znam kaj sve ne, pere, domaći kruh, podrapane gače ili fajnke, kako ko zove, a mi zovemo podrapane gače'', priča Marija.



Od jednostavnih sastojaka stvarali su prave delicije – roladu od meda, suhe starinske kolače, ali i tortu od graha i oraha.



''Skuha se mladi grah, on se spasira, onda se normalno spasiraju jaja, šećer, doda se grah, doda se šaka oraha'', govori Marija.

No bilo je tu i recepata koji se nisu nalazili na baš svakom stolu.



''Htjeli smo pokazati dio iz kuharice Zrinski, dio što su oni, pošto su bili jednog višeg staleža jeli. To su recimo bili i žabe i puževi i golubovi i divljač su puno jeli. Mi smo pripremali i mozak s jajima, međutim i naši stari su to isto jeli, ja se kao dijete sjećam, da smo isto tako, lovili ali uglavnom sve je uvijek fino'', dodala je Jasmna.

Kad u Vrbovcu zamiriše, odmah znate – stiže prava domaća zvijezda: vrbovečka pera! Spiralna pita od vučenog tijesta, sloj po sloj punjena sirom i vrhnjem, nije samo jelo… to je tradicija složena u tepsiju. Pera je ovdje uvijek glavna atrakcija – zlatna, sočna i neodoljiva.



''Dizano tijesto, poslije ga razvučemo, pustimo da se digne i nadjev, treba biti dovoljno sira'', govori Vesna.



''Svako selo ima drugu vrstu, malo se razlikuju u debljini tijesta, u debljini nadjeva, u namirnicama koje se stavljaju'', govori Jasna.

A kako bi vam sve čega se primite dobro ispalo, recept je jednostavan.

Vrbovec je zahvaljujući ovoj manifestacija mnogima nezaobilazna stanica, a kad to sve začinite dobrom glazbom, recept može biti samo uspjeh. U tri dana ove su godine ovdje nastupali - SARS, Prljavo kazalište i Dalmatino. A i oni su se prisjetili kaj su jeli njihovi stari.



''Familija je, nije uz more, znači iz sinjskoga kraja, prezivamo se Jagnjić i imali su uvijek janjce. Znači moji su bili stočari po očevoj strani, a materina strana je iz drniškoga kraja, oni su bili ribari. Moji su stari više jeli ribu, čak je i moj pradjed imao 1926 brod od 26 metara'', otkrio je dvojac iz Dalmatina.

Na tonskoj probi momke iz benda posjetio je i jedan poseban gost. 3-godišnji Toma, koji sve pjesme zna od riječi do riječi.



''Mladić je strašan ako ste ga snimili. Mislim mladić, to je dijete od tri godine, mali Toma zna sve pjesme sve tekstove zna, što reći, ljubimo ga, želimo mu sve najbolje, da bude ima sretnu mladost i da živi sto godina'', govore.

I ovo je ljeto za Dalmatino bilo prilično radno, zato će iduće malo drugačije.



''Nama se jako puno spava i to je jedino čega nam nedostaje, svega drugog imamo u izibilju ali previše smo radili i dogodine ćemo prikočiti jer smo u godinama koji ne dozvoljavaju četiri koncerta tjedno''.

Danas pune dvorane gdje god se pojave, no početak im nije bilo lagan. Njihov prvi album Cukar i sol izdavači nisu prepoznali na prvu.



''Možda nije bilo devet ali sedam je, bilo je vrlo čupavo i nije nam to bilo drago ali surova realnost je''.

I dok se u Vrbovcu još sliježu dojmovi mirisa i okusa, jedno je sigurno – “Kaj su jeli naši stari” nije samo podsjetnik na prošla vremena, nego i recept za dobar provod danas. Uz pjesmu, ples i vrbovečku peru, ovdje se uvijek pronađe mjesto – i za stare i za mlade, i za sve koji vole dobru kapljicu, zalogaj i veselo društvo.

Galerija 3 3 3 3 3

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.



1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Znate li čiji je ovo sin? Svojim karakterom sve više izlazi iz majčine sjene!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Jednog detalja Davor Gobac se nije odrekao kroz sve ove godine svoje karijere