jelo se sve!

Torta od graha, mozak s jajima ali i vrbovečka pera: Koja su jela grijala stolove naših baka i djedova?

Piše Dijana kardum/I.G., Danas @ 21:01
In Magazin: Kaj su jeli naši stari – Festival tradicionalne hrane - 6 In Magazin: Kaj su jeli naši stari – Festival tradicionalne hrane - 6 Foto: In Magazin

Odlazimo u Vrbovec, gdje je proteklog vikenda sve mirisalo po domaćim delicijama zahvaljujući manifestaciji "Kaj su jeli naši stari". Od kraljice - vrbovečke pere, torte od graha do mozga s jajima - jelo se sve. Što su jeli njihovi stari, našoj Dijani Kardum otkrila je grupa Dalmatino.

