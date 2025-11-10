Tomislav Bralić raspričao se o ljubavi sa suprugom Mirjanom i tajni dugog i uspješnog braka

Splitske Gripe proteklog su vikenda prštale od emocija na slavljeničkom koncertu Tomislava Bralića i klape Intrade, povodom 40 godina njihove karijere. Ondje je bio i naš Gordan Vasilj, kojem se Tomislav za IN magazin raspričao o svojim glazbenim počecima, ljubavi sa suprugom Mirjanom te četvorici raspjevanih sinova.

Splićani su na punim Gripama uglas s Tomislavom Bralićem i klapom Intrade zapjevali njihove bezvremenske hitove, pretvarajući proslavu 40 godina njihova glazbenog puta u večer punu zajedništva i emocija.

''Ja dok pjevam razmišljam o tome kako smo mi privilegirani ljudi, jer će iza nas nešto ostati, nešto smo napravili. Ta pjesma će se, nadam se, još puno, puno godina pjevati i da će se netko sjetiti da su to Intrade pjevale prije 100 godina.''

Iza naše najpoznatije klape je 40 godina, tisuće kilometara, stotine pjesama i bezbroj koncerata.

''Ne mogu vjerovati da je toliko prošlo, ja još uvijek mislim da imam nepunih 18 kad sam pitao roditelje doma mogu li pjevat s Intradama. Onda su oni pitali di su, što su i kad su vidjeli tko su, da su dobri ljudi, odmah su stekli povjerenje u njih, tako sam ja maloljetan sa 17 i po godina došao u klapu Intrade.'', prisjetio se Tomislav Bralić.

Članovi klape Intrade nisu samo suradnici koji dijele istu ljubav, oni su kao jedna velika obitelj.

''Kumovi smo, braća, dobri smo, ne damo se. Viknemo jedan na drugoga, kritiziramo kad treba, nije da govorimo iza leđa, to ne volimo.'', otkriva Bralić.

Tomina supruga Mirjana također je klapska pjevačica, a ljubav prema glazbi prenijeli su i na četvoricu sinova. Najmlađi Marko je tako na Gripama pratio oca na gitari, a Lovre je lani zapjevao s njima na božićnom koncertu u Zadru.

''A pjevaju, onda ih ja zovem, moraju biti u motu i volji. Oni se puno dogovaraju, a ja volim improvizirati. Taj sin mi ima dva metra, onda mu ja vidim glavu di je i pitam 'Lovre, oćeš pjevat? Kad kaže neću, to znači da oće. Onda ga ja nagovorim da pjeva, vole ga ljudi, kao da je moj'', smije se Bralić.

Zanimalo nas je koliko jedinoj ženi u obitelji pomažu u kućanskim poslovima?

''A je, je, mogli bi bolje, ali dobro zadovoljna je s nama, tako bar kaže.'', tvrdi Bralić.

A koji je recept za dugotrajan i uspješan brak?

''Treba dobru ženu imati, mi smo svi isti, samo treba dobru ženu imati i malo tolerancije.'', govori Bralić.

S obzirom na to da Tomislav dolazi iz 12-eročlane obitelji, puna kuća kod Bralića je uobičajena pojava. Najdraže mu je, kaže, njihovo veliko božićno okupljanje.

''Proširio sam dnevni boravak i sad umjesto 50, ima skoro 90 kvadrata plus skaline koje budu pozornica. Onda od Božića do Nove godine napravimo jednu dječju priredbu pa već znaš tko će biti pjevač, tko će biti recitator. Dođu ne samo Bralići nego i susjedi i svi Bibinjci koji nas poznaju. To sve moja Mirjana organizira.''

Grdelin klapske pisme, priznaje, priželjkuje postati djed.

''Volio bi. Rekao bi naš Ante iz klape, samo pravite djecu, ja ću vam ih čuvat, tu su dida i baba i nemaju se čega bojati.''

Uz glazbu, najpoznatiji Bibinjac obožava i sport.

''Ma ozlijedio sam gležanj, onda sam doktora pitao 'doktore, mogu li ja igrati nogomet?'. Kaže on 'radije šah'. Imam baš neku sportsku ozljedu, fali mi to. Sad sam malo na buće bacim. Nedjeljom imam ekipu doma, Bralići, zog, ne damo se.''

U ime Hrvatske glazbene unije posebno priznanje Klapi Intrade uručio je Tomislav Mrduljaš, a poseban trenutak splitskog koncerta bio je i izlazak Ivice Sikirića Iće na pozornicu, koji se Braliću i Intradama pridružio u pjesmi “Ribar sam stari”, koju su prvi put izveli 2006. na Splitskom festivalu.

''Onda smo se šalili da nismo stari ribari, a Ićo voli ići na ribe, on ima i kaić. Bit ćemo jedan dan i stari, i evo nas pomalo sad već u nekoj jeseni. Ja imam 57, Ićo je tri godine mlađi, tu smo, dobri smo još.''

''Daljnji smo rođaci, ali veliki smo rođaci u pismi, ajmo reći najbliži. 40 godina, to je za dati veliki aplauz.'', govori Ivica Sikirić Ićo.

Veličanstvena splitska večer još jednom je pokazala kako pjesme Klape Intrade nisu samo note i stihovi, već most između pozornice i publike. Nakon Gripa svoju glazbenu čaroliju donijet će i u Ljubljanu, Zagreb, Sarajevo, Mostar i Zadar.

