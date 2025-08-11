Zvijezde s perom u ruci: Kako nastaju njihove priče o borbi, ljubavi i receptima za sretan život?

Njihove stranice otkrivaju hrabrost, iskrenost i strast, a iza svake stoji jedinstven životni put. U sljedećim minutama otkrivamo o čemu pišu poznata domaća lica, ali i kako se snalaze u ulozi spisatelja.

U njezinu svijetu i padovi su umjetnost, a bol – motivacija. Anđa Marić godinama se bori s multiplom sklerozom, ali ako ste očekivali tugu, niste je dobro upoznali. Njoj bolest nije kraj priče. Dapače – najbolji dio života došao je upravo tada.

"Ja sam puno kvalitetnija osoba, puno više volim život, puno više sam prisutna, bolja sam mama, sestra, prijateljica nego što sam bila prije. Cilj života je da budemo najbolja verzija samih sebe."

O tome progovara i u posljednjoj knjizi. Donosi i konkretne alate koje je i sama koristila dok je ponovno učila hodati, ali i mijenjati svoja razmišljanja i pogled na život.

Svoju bol, ali i pobjedu, perom je ispisala i Josipa Pavičić. Prije osam godina iz tiska je izašla njezina prva knjiga Šest milimetara, u kojoj je opisala kako se osjeća žena nakon dijagnoze karcinoma. Potom je objavila svojevrsnu knjigu samopomoći, a posljednja otkriva kako preživjeti ljubav s egomanijakom.

"Knjiga koja daje dosta uputa kako prepoznati narcise, tko su, kako ih se riješiti, kako ih prepoznati."

Jedinstven vodič za preživljavanje ljubavi s narcisom, temeljen na stvarnim iskustvima, potaknut će vas da istražite svoju snagu i otkrijete istinsku ljubav prema sebi.

"Ako ne voliš sebe, ako u tebi nije ljubav – a što ćeš drugima dati?" kaže Ivana Plechinger.

Ovu temu, među ostalim, u svojim motivacijskim govorima i knjigama obrađuje i Ivana Plechinger. Mudrosti koje je čine sretnijom sabire na papir, često ističući kako dio svojeg životnog ispunjenja duguje zahvalnosti.

Jedna od knjiga proizašlih iz pera poznatih dama je i ona Ivane Banfić. U svojem prvijencu ova pjevačica progovara o glazbi 90-ih te se prisjeća nastupa na prvim linijama fronte i opasnih ratnih putovanja.

"Taj nastup s kojim sam otvorila knjigu bilo je prvo takvo suočavanje s naoružanom publikom, jer sva je publika bila naoružana."

Glazba, točnije junaci pjesama Zabranjenog pušenja, inspirirali su Seju Sexona da napiše knjigu. U njoj je moguće pročitati kako su nastali njihovi najveći hitovi.

"Ima jedna dobra provala kad je umro Ivo Andrić. Kaže Mujo Sulji: ‘Jesi čuo, umro Ivo Andrić.’ Suljo: ‘Ko je to?’ – ‘Naš pisac, najveći.’ Kaže Suljo: ‘Ko će nam sad bit pisac?!’ – ‘Evo ja ću bit pisac. Čekali ste nobelovca dugo, dugo, drugovi Bosanci – evo.’"

Muške snage među poznatim licima koja nisu primarno spisatelji brani i fotograf Damir Hoyka. Učenje i znanost kroz zabavnu pisanu riječ u nekoliko nastavaka želi približiti najmlađima.

"Znanje je kao i niz stvari koje radimo u životu – kad kreneš i svidi ti se, to ćeš još više raditi. Ako uspijemo djeci pokazati da im je znanje slatko, onda će ga još više htjeti."

Učiti se može i kulinarskim vještinama – iz kuharica Sanje Vejnović te Karmele Vukov Colić, kojima je kuhanje velika ljubav.

"To su mamini recepti, bakini recepti koji se s koljena na koljeno prenose u našoj obitelji i koje smo milijun puta skuhali, uz koje smo stvarali neke naše lijepe uspomene."

Uspomene – i to na bivše ljubavi – u zbirku poezije pretočila je Alka Vuica. Poetske zapise ima i Danijela Martinović, baš kao i slikovnice te knjige u kojima prikazuje, kako kaže, pravu Danijelu.

"Ja sam pisala na način… zapravo, fascinantno mi je bilo to da sam čitav život bila pod svjetlom javnosti, a da sam u većini svoga života ostala neviđena, neprimijećena. I to mi je bilo fascinantno. Imala sam svoj jedan paralelan doživljaj svijeta.''

Bez obzira na to jesu li ispisani listovi svojevrsna katarza, zbirka dragih uspomena ili savjeti za sretan život – svakako su trag koji ostaje za nama i koji u mnogima budi interes.

